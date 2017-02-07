الإفراج عن قائمة المستفيدين من السكنات الاجتماعية بسيدي عمار





أفرجت مصالح دائرة الحجار نهار أمس عن قائمة المستفيدين من حصة 980 سكنا اجتماعيا ببلدية سيدي عمار حيث علقت القائمة بدار الشباب وبمختلف أحياء البلدية، وهو ما خلق نوعا من الارتياح في نفوس البعض من السكان وغضب البعض الآخر ممن كان إسمهم خارج القائمة المعلن عنها.

وليد سبتي

وهو ما جعل المواطنين الذين لم تدرج أسماؤهم ضمن قائمة 980 مسكن ومنهم عمال بلدية سيدي عمار، ينظمون وقفة سلمية أمام مقر البلدية مطالبين لجنة دراسة الملفات بإعادة النظر في حالتهم المزرية، حيث عبروا لـ»آخر ساعة» عن غضبهم الشديد نتيجة عدم استفادتهم، خاصة منهم القاطنين في بعض الأحياء الفوضوية الذين لطالما عقدوا آمالهم على هذه الحصة التي انتظروها منذ زمن بعيد لإنقاذهم من دوائر العيش وسط ظروف صعبة وقاسية حسب أقوالهم، وهو ما جعلهم يتوجهون نحو دار الشباب أين كانت تتواجد كل من رئيسة دائرة الحجار رفقة رئيس بلدية سيدي عمار من أجل تقديم طعون والمطالبة بإدراجهم داخل هذه القائمة.

رئيسة دائرة الحجار تكشف لـ «آخر ساعة» :

« أنا راضية كوني أفرحت مئات المواطنين، وأؤكد للجميع أن عملية إعداد القائمة جرت في شفافية تامة»

كشفت رئيسة دائرة الحجار السيدة « عمراني فريدة» في تصريحها لـ «آخر ساعة» أنها قامت بإجراء العديد من التحقيقات الميدانية رفقة أعضاء لجنة دراسة الملفات قبل الإعلان عنها يوم أمس، مؤكدة أن عملية إعداد القائمة جرت في شفافية تامة وأنها قد اعتمدت على المعايير القانونية المعمول بها في وضعها كونها أعطت الأولوية لأصحاب الملفات القديمة إلى جانب مراعاة محدودية الدخل الشهري لأصحاب الملفات والحالة الإجتماعية لبعض العائلات التي تعيش في ظروف صعبة، مضيفة أن دراسة الملفات وصلت حتى سنة 2012 عكس ما يقال بأن العملية ستتوقف عند أصحاب الملفات التي تم إيداعها حتى سنة 2010 مشيرة في ذات السياق أنها عملت جاهدة خلال الآونة الأخيرة من أجل منع حدوث أية تجاوزات من شأنها أن تمس بمصداقية الدائرة في إعداد القائمة كاشفة أنها سعدت كثيرا بتمكنها من رسم ملامح الفرحة على وجوه مئات المواطنين رفقة عائلاتهم الذين انتظروا هذا اليوم بفارغ الصبر.

« القائمة المعلن عنها مؤقتة وهي قابلة للطعن»

أكدت رئيسة اللجنة المكلفة بدراسة الملفات، والمسؤولة الأولى بدائرة الحجار «فريدة عمراني» أن القائمة التي تضمنت اسم 980 مرشحا للاستفادة من حصة السكن الاجتماعي ببلدية سيدي عمار، ما هي إلا قائمة مؤقتة وقابلة للتغيير في حال قدّم المواطنون طعونا أو إبلاغا عن خطأ أو مشكل في القائمة المعلن عنها يوم أمس من قبل مصالح الدائرة، مضيفة أن لجنة دراسة الملفات تواصل تحقيقاتها الميدانية إلى غاية الساعة قبل الإعلان عن القائمة النهائية، وأن الدائرة قد فتحت أزيد من 20 مكتبا لاستقبال الراغبين في تقديم طعونات وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 142/08 بحيث يمكن للمواطنين رفع طعون أمام لجنة الطعن الولائية المخولة قانونا في أجل أقصاه 8 أيام إبتداءا من تاريخ نشر القائمة الاسمية للمرشحين للاستفادة مؤكدة أن من لم يستفد هذه المرة من حقه أن يقدم طعنا، وأن يتقدم إلى الدائرة لطرح انشغالاته بالتركيز على لغة الحوار والتفاهم بين المسؤول والمواطن، ومؤكدة بدورها بأن بلدية سيدي عمار ستستفيد من حصص أخرى في أقرب الآجال باعتبار أن الحصة الحالية ما هي إلى دفعة أولى ستتبعها دفعات أخرى، علما أن دائرة الحجار قد استقبلت 6283 طلب استفادة من السكن الاجتماعي منذ سنة 1998 إلى غاية 31 جانفي .2017

46 موظفا ببلدية سيدي عمار استفاد من السكن، وآخرون يهدّدون

كشف رئيس بلدية سيدي عمار «أحمد بومعزة» أن حصة السكن المعلن عنها تضمنت اسم أزيد من 46 موظفا بالبلدية، وأن هذا يعتبر إنجاز سابق من نوعه، حيث أنه لم يسبق وأن استفاد عدد مماثل من العمال الذين يعملون ببلدية سيدي عمار من السكنات الاجتماعية، واعدا بدوره الموظفين بأنه سيعيد النظر في القائمة، خاصة وأن هناك عشرات العمال شنوا أمس إضرابا عن العمل لما وصفوه بإنعدام النزاهة والشفافية، مهددين بدورهم بإتباع أساليب أخرى للتعبير عن غضبهم في حال عدم إدراجهم في القائمة النهائية، علما وأنه هناك منهم العديد من الأرامل والرجال تعود ملفاتهم لسنوات بعيدة جدا وينتظرون حلا لأوضاعهم المزرية.

انتشار أمني مكثف يدوم لـ 3 أيام

شهدت عملية الإعلان عن قائمة المستفيدين تواجدا أمنيا مكثفا وحضور مجموعة من إطارات الأمن بمختلف أنحاء البلدية، وهذا تخوفا من انفلات الأوضاع ومن حدوث انزلاقات من شأنها أن تتسبب في مشاكل لا يحمد عقباها، وهو ما جعل بلدية سيدي عمار تطلب دعم مصالح شرطة الحجار وعنابة التي حضرت صبيحة أمس بقوة ومن المرتقب أن يبقى أصحاب البذلة الزرقاء بجميع أحياء البلدية إلى غاية يوم الجمعة المقبل.