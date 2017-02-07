توقف الدراسة ببعض كليات جامعة تاسوست بجيجل

م. مسعود

توقفت الدراسة بعدد من كليات وأقسام القطب الجامعي الثاني بتاسوست ولاية جيجل من جراء العاصفة القوية التي ضربت إقليم الولاية جيجل والتي تسببت في خسائر مادية معتبرة بعدد من مناطق الولاية وإلغاء عدد من الرحلات االجوية نحو مطار الأشواط ناهيك عن توقف حركة الملاحة البحرية بميناء جنجن لمدة تجاوزت الـ 24 ساعة .وقد امتدت الخسائر التي خلفتها الرياح القوية التي هبت على الولاية إلى القطب الجامعي الثاني بتاسوست حيث توقفت الدراسة ببعض كليات وأقسام هذا القطب الذي يضم أكثر من 20 ألف طالب وذلك بعد الأضرار التي ألحقتها الرياح الهوجاء ببعض الأقسام وحتى ببعض الأجنحة على مستوى الإقامات الجامعية الأربعة التي يضمها هذا القطب ، حيث تسببت قوة الرياح في كسر زجاج النوافذ وتطاير هذا الأخير في كل الاتجاهات ، ناهيك عن تحطم بعض الأبواب والمداخل وهو ما دفع بالطلبة إلى الهروب في مختلف الاتجاهات قبل أن يتم تعليق الدراسة بالأقسام والمدرجات المتضررة إلى إشعار آخر في الوقت الذي لم ترد فيه معلومات عن تسجيل إصابات بين الطلبة باستثناء تعرض ثلاثة منهم لجروح طفيفة .وكانت موجة الرياح التي لم تشهد لها جيجل مثيلا منذ سنوات قد تسببت في انقطاع الكهرباء على مستوى إقليم الولاية طيلة صبيحة أول أمس الاثنين ناهيك عن توقف حركة الملاحة الجوية بمطار الأشواط وكذا توقف حركة الملاحة البحرية بميناء جنجن العالمي بعدما بلغ علو الأمواج أكثر من ثمانية أمتار ، كما تسببت هذه الرياح في اندلاع حرائق ببعض العمارات وسقوط عدد من الجدران والأشجار العملاقة .