مؤجرو الشقق تحت أعين مصالح الأمن





كشف مصدر عليم لـ آخر ساعة بأن مصالح الأمن بولاية عنابة قررت تشديد الخناق على ملف مؤجري الشقق بطريقة قانونية وذلك بعد أن أصبحت هذه الأخيرة من بين وسائل المواعدة للباحثين عن الجنس.خلفت حادثة هلاك فتاتين وشابين بشقتين على مستوى شاطئ رفاس زهوان «طوش» نهاية الأسبوع المنصرم ضجة كبيرة بولاية عنابة وحتى على المستوى الوطني باعتبار أن الأمر كان يتعلق بطالبتين واعدتا الشابين في الشقتين اللتين تم استئجارهما بطريقة غير قانونية ما جعل صاحبها محل مساءلة من قبل مصالح الدرك الوطني وحسب ما كشف عنه مصدر عليم لـ آخر ساعة فإن مصالح الدرك الوطني ممثلة في كتيبة «السانكلو» شددت من مراقبتها للشقق والمنازل المنتشرة عبر الشريط الساحلي خصوصا على مستوى «لاكاروب» و «طوش» والتي تشتهر بكونها وجهة بارزة للأزواج الباحثين عن المواعدة التي تذر أموالا طائلة على أصحاب الشقق حيث أن سعر الاستئجار يتراوح بين 4000 و 5000 دينار لليوم وحسب المصدر ذاته فإن مصالح الشرطة عززت هي الأخرى من رقابتها للأحياء التي ينتشر فيها هذا النوع من الشقق التي قامت مصالح الدرك أو الأمن بمداهمتها عدة مرات على مدار السنوات الماضية وبالموازاة مع ذلك كشف مصدر أخر لـ آخر ساعة بأن مديرية الخدمات الجامعية بجامعة باجي مختار شددت من جهتها إجراءاتها مع الطالبات المقيمات وذلك من خلال فرض على أعوان الأمن التطبيق الصارم للقانون في شقه الخاص بآخر موعد لدخول الطالبات للإقامة وذلك نظرا لوجود أخبار تتحدث عن سماح بعض الأعوان لبيع الطالبات بالعودة بعد الوقت المحدد ولو أن مديرية الخدمات الجامعية لا تتحمل مسؤولية ما حدث للطالبتين بـ «طوش» إلا أن هذا الأمر يظهر وجود حالة من التسيب وسط عدد من الطالبات اللاتي يفضل بعضهن الارتماء في أحضان الملاهي الليلية على المبيت بالإقامة الجامعية.

وحيد هاني