الرياح القوية تحدث طوارئ وتتسبب في أضرارمادية بالولايات الشمالية





تدخلت مصالح الحماية المدنية خلال 24 ساعة الأخيرة في الولايات الشمالية للوطن وقامت بالعديد من التدخلات جراء هبوب الرياح القوية خاصة بكل من ولايات الجزائر، وهران، المدية تيبازة، تيزي وزو، عنابة وبجاية

عادل أمين

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية فإنه تم تسجيل 22 تدخلا على مستوى ولاية الجزائر جراء سقوط الكثير من الأشجار وكذا الانهيارات الجزئية لبعض الجدران وأسقف البنايات الهشة على مستوى عدة بلديات بالولاية حيث سجل إنهياران الأول مس جدار لموقف سيارات ببلدية بلوزداد والثاني مس أسقف ثلاثة بنايات قديمة بحي الدوم ببلدية برج البحري.وبولاية بجاية قامت مصالح الحماية المدنية بالتدخل على إثر سقوط عمود إشهاري قرب محطة الحافلات لبلدية بجاية أدى إلى إصابة شخص بجروح وكذا انهيار جزئي لسقف شالي أدى إلى إصابة مواطن ببلدية واد غير إلى جانب التدخل إثر سقوط واقتلاع الأشجار في مختلف بلديات الولاية.وعلى مستوى ولاية المدية فقد سجل إنهيار جزئي لسقف منزل ببلدية المدية خلف إصابة شخصين وكذا سقوط 13 شجرة في مختلف بلديات الولاية.أما بولاية تيزي وزو فقد قامت نفس المصالح بعدة تدخلات إثر انهيار سقفي منزلين في كل من ذراع الميزان وتيقزيرت وكذا جراء سقوط الأشجار بكل من تيزي وزو إرجان و أزفون.كما قامت ذات المصالح بإخراج 20 سيارة حصرت بتراكم الثلوج على مستوى الطريق الولائي رقم 253 في حين تم تقديم الإسعافات لشخصين علقا داخل السيارة بنفس الطريق.كما سجلت نفس المصالح إصابة شخصين إثر سقوط الأشجار في كل من بلدية الحراش والكاليتوس بالعاصمة وبولاية وهران أصيب أربعة أشخاص بجروح خفيفة اثنين منهم جراء انهيار جدار خارجي لمسجد ببلدية وهران واثنين بحي قمبيطة إثر سقوط الخشب على السيارة التي كانوا على متنها.

عنابة / عقب سقوط الأشجار عليها

الرياح تتسبب في تضرر 12 بيتا فوضويا بسيدي حرب 2





تسببت الرياح القوية التي هبت ليلة أول أمس على ولاية عنابة في سقوط العديد من الأشجار في مختلف بلديات الولاية إضافة إلى سقوط عمودين كهربائيين بكل من بلدية سيدي عمار والبوني وهو ما أسفر عن تسجيل خسائر مادية دون تسجيل أية خسائر بشرية. حيث كانت أكبر الأضرار بالحي الفوضوي بسيدي حرب -2- ببلدية عنابة أين سقطت ثلاث أشجار على ثلاث بيوت فوضوية في حدود الساعة السابعة مساء تقريبا وهو ما أدى إلى تهديمها حسب ما أوضحه أصحاب المساكن الفوضوية المتضررة لكن لحسن الحظ لم تخلف الحادثة أية خسائر بشرية تذكر باستثناء قضاء العائلات المتضررة الليلة في العراء خوفا من حدوث أي طارئ قد يضر بهم بسبب الرياح القوية من جهة أخرى كشف المكلف بالإعلام والاتصال بمديرية الحماية المدنية بعنابة الرائد عبد الحميد بلهوشي أن الرياح وصلت مساء أول أمس إلى 70 كلم في الساعة لكن لم تخلف أية حوادث جسيمة باستثناء سقوط أشجار بمناطق غير عمرانية بعدد من بلديات الولاية والتي لم تخلف أية خسائر بشرية ناهيك عن سقوط عمودين كهربائيين بكل من بلديتي سيدي عمار والبوني، والذين لم يسجلا أية خسائر كذلك وتجدر الإشارة إلى نشرية خاصة لديوان الأرصاد الجوية قد حذرت من هبوب رياح قوية بالولايات الشرقية على غرار عنابة والطارف وسكيكدة وقالمة وسوق أهراس وبرج بوعريريج وغيرها وقد تصل إلى 80 كلم في الساعة وهو ما جعل مصالح الحماية المدنية على أهبة الاستعداد لحماية وإسعاف المواطنين في حالة حدوث أي طارئ. من جهة أخرى كشف رئيس جمعية المستقبل سيدي حرب -2- في اتصال مع آخر ساعة أن الرياح تسببت أمس كذلك في سقوط أشجار الكاليتوس على 9 بيوت فوضوية بحي سيدي حرب -2- ما أدى إلى انهيار أجزاء منها وهو ما استدعى تدخل مصالح الحماية المدنية على الفور لإزالة وقطع الأشجار التي سقطت على البيوت الفوضوية وفي ذات السياق قال محدثنا أنه لم تسجل أية خسائر بشرية ما عدا إصابات خفيفة تعرض لها البعض هذا وأحدث سقوط الأشجار فوق البيوت الفوضوية هلعا وفزعا وسط السكان الذين خرجوا من منازلهم على الفور خوفا من حدوث أي طارئ قد يضر بهم هذا وتبقى مخاوف السكان مستمرة في ظل تواصل هبوب الرياح.





مازوز بوعيشة

بسبب عدم أخذ الاحتياطات واللوازم الأمنية

الرياح تسقط حاوية بعرض البحر بميناء عنابة





سقطت مساء أول أمس حاوية كانت متواجدة على مستوى مجمع الحاويات بميناء عنابة بعرض البحر بسبب قوة الرياح التي بلغت 80كلم في الساعة مما أحدث حالة طوارئ تم على إثرها تجنيد طاقم من العمال والمعدات لإخراجها قبل إتلاف المواد التي كانت بداخلها بعد تسرب مياه البحر. وحسب المصادر التي أوردت الخبر لـ آخر ساعة فإن الحادثة تعود إلى حدود الساعة الخامسة من زوال يوم الأحد عندما بدأت قوة الرياح تزيد عن سرعتها المعتادة حسب ما كانت قد أنبأت به نشرة خاصة أو برقية الديوان الوطني للأرصاد الجوية التي كانت قد تلقتها مصالح ميناء عنابة قبل وصول الإضطراب الجوي الذي تم التنبؤ به منذ عدة أيام إلا أن ذات المصالح لم تتخذ الإجراءات الوقائية الخاصة عن طريق وضع اللوازم الأمنية لحماية الحاويات التي كانت متواجدة على مستوى الرصيف الخاص بالميناء أو على مستوى مجمع الحاويات الأمر الذي كاد أن يؤدي إلى حدوث كارثة لولا التدخل السريع ووضع جميع مستلزمات السلامة لتفادي سقوط باقي الحاويات جراء سرعة الرياح فيما جندت إمكانيات لإخراج الحاوية من عرض البحر هذا وقد بلغت سرعة الرياح عشية يوم الأحد 80 كلم في الساعة على مستوى ولاية عنابة على غرار باقي الولايات الشمالية للوطن وهو ما كانت قد تنبأت به مصالح الأرصاد الجوية قبل عدة أيام وجهت على إثرها برقيات خاصة لمختلف المصالح والسلطات المحلية والولائية لتفادي حدوث كارثة ووضع جميع الإستعدادات لمواجهة قوة الرياح.

بوسعادة فتيحة

جيجل/ فيما تعرضت عدة سيارات إلى أضرار معتبرة بسبب سقوط الأشجار

الرياح تمنع الطائرة الجوية الجزائرية من الهبوط بمطار الأشواط

تسببت الرياح الهوجاء التي هبت على إقليم ولاية جيجل منذ أمسية الأحد والتي كانت مصحوبة بأمطار غزيرة وحبات من البرد في منع طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية من الهبوط بمطار الأشواط ودفعها للعودة إلى العاصمة وعلى متنها أكثر من 50 راكبا . وكان من المفروض أن تحط الطائرة المذكورة بمطار الأشواط في حدود الساعة الرابعة مساء غير أن قوة الرياح التي هبت على ولاية جيجل وتحديدا على أرضية مطار الأشواط والتي كانت مصحوبة بغيوم وأمطار غزيرة حتمت على ربان الطائرة قضاء بعض الدقائق في الجو حيث حامت الطائرة بأرضية المطار لفترة من الزمن قبل أن تتلقى تعليمات من قبل القائمين على جهاز المراقبة بالمطار بضرورة المغادرة وعدم النزول خشية تعرض الطائرة للخطر سيما في ظل اشتداد سرعة الرياح التي تجاوزت الثمانين كيلومترا في الساعة . وقد اضطر المسافرون الذين كانوا على متن الطائرة المذكورة على عودة أدراجهم إلى العاصمة فيما اضطر عشرات المسافرين الذين كان من المفروض أن يتنقلوا بدورهم إلى العاصمة على متن نفس الطائرة والذين كانوا في قاعات الانتظار بمطار الأشواط للعودة إلى منازلهم في انتظار تحسن الأحوال الجوية والحجز عبر رحلة أخرى . وفي سياق متصل بالرياح الهوجاء التي هبت على إقليم ولاية جيجل منذ أمسية الأحد تعرضت عدة مركبات بمناطق عدة من الولاية إلى أضرار معتبرة من جراء سقوط الأشجار العملاقة والجدران المهترئة ، ولم ترد أنباء عن تسجيل إصابات وسط ركب هذه السيارات ولا حتى بين سكان بعض البيوت القديمة التي تهاوت بدورها نتيجة شدة الرياح التي تواصلت طيلة أمس الاثنين.

م.مسعود

جيجل/ بسبب خلل على مستوى محوّل الشقفة

انقطاع كلي للتيار الكهربائي ببلديات جيجل

تم صبيحة أمس الاثنين تسجيل انقطاع كلي للتيار الكهربائي على مستوى تراب ولاية جيجل وهو ما أربك العديد من المؤسسات والإدارات العمومية في وقت سارعت فيه مصالح سونلغاز لإصلاح الخلل الذي كان وراء هذا الانقطاع المفاجئ . وحسب مصادر من مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز بجيجل فان انقطاع الكهرباء عبر تراب الولاية صبيحة أمس يعود إلى خلل على مستوى محوّل 220 كيلو فولط ببلدية الشقفة وهو الذي تسببت فيه الرياح القوية التي هبت على المنطقة حسب مدير مؤسسة سونلغاز بجيجل مسعود مطاطلة الذي أكد تدخل أعوان المؤسسة في الوقت المناسب وتسخيرهم لكل الإمكانات الممكنة والمتاحة من أجل إصلاحه وهو ما سمح بعودة التيار الكهربائي إلى كل بلديات الولاية حسب المتحدث بعد فترة وجيزة من بداية الانقطاع علما وأن بعض مناطق الولاية على غرار الجمعة بني حبيبي شهدت انقطاعا مماثلا منذ أمسية الأحد حيث توقفت بها الكهرباء عن الاشتغال منذ الساعة الخامسة مساء وهو الانقطاع الذي استمر إلى ما بعد التاسعة ليلا أي لمدة فاقت الأربع ساعات مما تسبب في موجة غضب كبيرة بين سكان هذه المناطق خصوصا وأن هذا الانقطاع تزامن مع نهائي كأس أمم إفريقيا بين مصر والكاميرون.

م.مسعود





فيما شلت حركة المرور بسبب الثلوج «بفج شلاطة»

التقلبات الجوية تتسبب في سقوط أعمدة كهربائية وانهيار سقف مقر الجزائرية للمياه بتيقزيرت بتيزي وزو





تسببت الرياح القوية والأمطار التي تهاطلت بغزارة خلال اليومين الأخيرين في سقوط أعمدة كهربائية الأمر الذي تسبب في شرارة كهربائية و سقوط 7 أشجار إحداهن سقطت على سقف مسكن وظيفي بإحدى المدارس الابتدائية بقرية معمر بدائرة ذراع الميزان الواقعة جنوب مدينة تيزي وزو . وحسب مصادر مقربة من مصالح الحماية المدنية بولاية تيزي وزو فإنه و لحسن الحظ لم تسجل أية خسائر بشرية . و من جهة أخرى سجلت ذات المصالح انهيار سقف مقر الجزائرية للمياه المتواجد بمدينة تيقزيرت دون تسجيل أية خسائر بشرية تذكر. كما قامت ذات المصالح بفتح الطريق و تسهيل حركة المرور لـ 20 سيارة بعد أن شلت حركة المرور بسبب الثلوج و هذا على الطريق الولائي رقم 253 و بالتحديد على مستوى المكان المسمى «فج شلاطة» الذي كان مغلقا بسبب الثلوج.

خليل سعاد