ارتفاع أسعار الثوم بـ 1000دج للكيلوغرام في عنابة





عادل أمين

ارتفاع أسعار الثوم المستورد في أسواق الجملة والتجزئة بولاية عنابة ليصل سعر الكيلوغرام الواحد إلى 1000دج في ظل نقص الكمية المعروضة من الإنتاج المحلي الذي ينتظر أن يدخل الأسواق مع نهاية شهر ماي القادم .وحسب مصادر من تجار الجملة للخضر والفواكه بالبوني فإن الثوم المتواجد في السوق حاليا يتم تهريبه عبر الحدود البرية الجزائرية التونسية على غرار بعض الفاكهة مثل الموز بعد منع السلطات الجزائرية استيراد هده المنتوجات الفلاحية لتدعيم الإنتاج المحلي واستغرب المواطنين في أسواق التجزئة بوسط المدينة أمس الاثنين من هده الزيادة في سعر الثوم التي بلغت مستويات قياسية خاصة وأن المواطن العنابي والجزائري عموما يستهلك كميات كبيرة من هدا المنتوج الفلاحي لما له من فوائد صحية حيث يستخدم كعلاج كولسترول والجهاز التنفسي وعصر الهضم ويساعد على تقوية جهاز المناعة في الجسم. وللإشارة إن منطقة التلاغمة بولاية ميلة من الولايات الرائدة في زراعة الثوم المحلي الذي يوزع على باقي ولايات الوطن على غرار مدينة عنابة حيث في سنة 2016 على سبيال المثال فإن مساحات المخصّصة لهذا النوع من الزراعة بلغت في كلّ من التلاغمة والمشيرة وشلغوم العيد وتاجنانت نحو 688 هكتارا وبإنتاج فاق 362 ألف قنطار أي ما يناهز متوسّط 520 قنطار في الهكتار الواحد وتعرف هذه توسعا كل سنة في المساحات يتراوح بين 80 و100 هكتار نظرا للإقبال المتزايد عليها من طرف الفلاحين بالجهة كما يقدر عدد ممارسي هذا النوع من الزراعة حاليا بـ 160 فلاّحا يقومون بجني مادة الثوم في وضعها الأخضر شهر ماي من كل سنة وتصل المردودية في الهكتار الواحد إلى 700 قنطار في الهكتار الواحد في منطقة جديرة المؤهّلة جيدا لتوسيع المساحات الكثيفة.