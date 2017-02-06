مكتتبو عدل 1 ينظمون وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية عنابة



تصوير فاتح قيدوم

نظم صبيحة أمس الاثنين عشرات المواطنين من مكتتبي «عدل 1» بولاية عنابة حركة احتجاجية واسعة النطاق من خلال تجمهرهم أمام مقر الولاية لما أسموه «بالوعود الكاذبة» التي لم تفض إلى حل لقضيتهم العالقة منذ وقت طويل مع الوكالة الوطنية لترقية وتطوير السكن، ولقد كشف هؤلاء المحتجون لـ «آخر ساعة» أنهم نقلوا مطالبهم أمس إلى رئيس الديوان الذي وعد بنقل انشغالاتهم إلى الوالي والنظر في مطالبهم خاصة وأنهم قد قاموا بدفع كل الحصص الأربعة التي طلبتها منهم الوكالة الوطنية في فيفري سنة 2016، مؤكدين أن الوزير الأول عبد المالك سلال قد أمضى مرسوما تنفيذيا صدر بالجريدة الرسمية يوم 22 ديسمبر 2015، الذي جاء فيه وجوب منح قرار التخصيص لمكتتبي عدل 1 الذين قاموا بدفع الشطر الثالث، فيما ألزم بمنح مفاتيح السكن لمن دفعوا جميع الحصص قبل دخول سنة 2017، وهو القرار الذي لم يطبّق بعد حسب أقوالهم،خاصة وأن الوزير الأول قد قام بتسليم مفاتيح السكن بالكاليتوسة ،عندما زار ولاية عنابة العام الماضي، وهو الأمر الذي استنكره المحتجون الذين نددوا بضرورة تعيين موعد محدد لمنحهم قرار التخصيص وتسليمهم مفاتيح سكناتهم في أقرب الآجال مهددين بانتهاج أساليب أخرى للتعبير عن سخطهم الشديد إزاء الوضعية المزرية التي يعيشونها، ومطالبين السلطات المعنية بتطبيق وعودها حيث تجدر الإشارة بأن كل من وزير السكن عبد المجيد تبون، والمدير العام لوكالة عدل طارق بلعريبي قد سبق لهما وأن أكدا بأن عملية تسليم المفاتيح لمن قاموا بدفع جميع الحصص ستكون قبل دخول شهر فيفري من سنة .2017

وليد سبتي