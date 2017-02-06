‘‘نشجع الشراكة الإيجابية بين النقابة وإدارة ميناء جنجن ونندد بتوقيف إطار نقابي بمستشفى الطاهير‘‘



تصوير فاتح قيدوم

م.مسعود

أطلق الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين صبيحة السبت مراد عتيق في كلمة له أمام مندوبي مؤتمر الاتحاد المحلي النار على النقابات الأخرى التي قال بأنها تحاول أن ترمي بفشلها على نقابة سيدي السعيد من أجل بيع بطاقات الانخراط وبعد التجاوزات الأخرى التي لن يسمح بها الاتحاد مهما كان وسيحاربها ، كما أبدى الأمين العام غضبه من بعض الإدارات التي تتعامل بسلبية مع الفروع النقابية ، فيما استنكر وبشدة عملية توقيف إطار نقابي بمستشفى الطاهير نهاية الأسبوع وطالب من إدارة المستشفى تصحيح الخطأ قبل اللجوء إلى محطات أخرى .من جهة أخرى شجع عتيق الشراكة الإيجابية بين النقابة وإدارة ميناء جنجن سيما بعد تثبيت 824 عاملا وإعادة تجديد الفرع النقابي الذي تحول إلى نقابة مؤسسة بوصوله إلى 1400 منخرط ..كما بارك لإطارات الأوبيجيي حكم البراءة ضد الإدارة هذا كما أعلن عتيق رسميا دعم قائمة الأفلان في التشريعيات المقبلة .هذا وقد تم انتخاب 33 عضوا في اللجنة التنفيذية للاتحاد المحلي للعمال الجزائريين إقليم دائرة جيجل ،فيما تم انتخاب السيد محمديوة عبد النور على رأس الاتحاد لعهدة جديدة خلفا للسيد بشطالله فاتح ومكتب متكون من أربعة مناضلين وهذا بحضور 177 مندوبا من أصل 195 مندوبا يمثلون 65 فرعا نقابيا. و حضور أكثر من 50 مدعوا. على سبيل المثال : السيد عجابي رئيس الكونفدرالية للموانئ وبعض المديرين الولائيين ورؤساء بلديات والرئيس المدير العام للموانئ جنجن.