مشرفو التربية يحتجون أمام مديرية التربية

حياة بودينار

شن نهار أمس عدد من مساعدي و مشرفي التربية المنضوين تحت لواء المكتب الولائي للاتحاد الوطني لعمال التربية ، حركة احتجاجية أمام مقر مديرية التربية للمطالبة بتسوية متعلقاتهم المالية المرتبطة بالترقية من مساعدي تربية إلى مشرفي تربية منذ ماي 2015، و طالب المحتجون بالحوار الجاد و المسؤول، قبل أن يسلموا رسالة تحت عنوان “ تظلم “ إلى الوزارة الوصية عن طريق مدير التربية من أجل التدخل لتسوية ملف 477 مشرفا تربويا. وذكرت مصادر أن مدير التربية عبد الله مراد مساعدية رد على المحتجين، أكد بخصوص المطلب المتعلق بترقية المساعدين إلى رتبة مشرف تربية أنه تمت تصفية جميع المخلفات و التي توجد على مستوى الرقابة المالية و هو المطلب الذي قال عنه أنه غير مدرج أساسا في لائحة المطالب التي تقدموا بها والذي اعتمد أساس الوقفة الاحتجاجية في حين و بخصوص مطلب فتح أبواب الحوار فقد أكد “ مساعدية” أن أبواب المديرية مفتوحة أمام جميع الشركاء و النقابات الفاعلة على أن يكون ذلك في إطار القانون الجاري العمل به .