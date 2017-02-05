الجوية الجزائرية تحول رحلات العاصمة الى مطارات قسنطينة وسطيف بسبب الرياح



تصوير فاتح قيدوم

انحرفت أمس طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية بمطار واد سوف عندما كانت تستعد للهبوط. وحسب مصادر عليمة فإن الطائرة فقدت توازنها عند استعدادها للهبوط بمطار واد سوف بسبب فقدانها للتوازن بعد انفجار إحدى العجلات الأمامية حيث كان على متنها 64 راكبا والذين تم إنزالهم بسلام حسب مصالح الحماية المدنية وتجدر الإشارة إلى أن الطائرة كانت تضمن الرحلة AH6252 التي تربط بين العاصمة وواد سوف. ومن جهة آخرى قامت الجوية الجزائرية بتحويل الرحلات المتجهة الى مطار هواري بومدين بالعاصمة الى مطارات شرق البلاد على غرار سطيف وقسنطينة بسبب قوة الرياح التي أعاقت عملية هبوطها في أرضية المطار بالعاصمة.

ق.و