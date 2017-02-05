«إنشاء مسالخ جهوية بكل من عين مليلة والبيض وحاسي بحبح»





أكد الرئيس المدير العام لمجمع الصناعات الغذائية واللوجستيك «جهيد زفيزف»، بأنه سيتم إنشاء عدد من المسالخ الجهوية في كل من عين مليلة، البيض وحاسي بحبح، وهو الأمر الذي سيساهم حسبه في زيادة الإنتاج الوطني بنسبة تتراوح مابين 10 و 15بالمائة، وقال في هذا السياق بأن سبب ارتفاع أسعار لحوم الضأن يرجع إلى نقص المنشات، داعيا إلى ضرورة هيكلة هذه الأخيرة قصد ضبط أسعار اللحوم الحمراء. وأوضح ذات المتحدث لدى نزوله أمس ضيفا على البرنامج الإذاعي«ضيف الصباح»، انه على الرغم من أن الجزائر تمتلك مليوني رأس بقر إلى أنها تستورد ما نسبته 18 بالمائة من هذه اللحوم .بالإضافة إلى أنها تستورد ما نسبته 2 بالمائة من لحم الضأن في الوقت الذي تنتج فيه ما يقارب 27 مليون من رأس الضأن .و فيما تعلق بالآليات المطبقة في عمليات الحفظ،التخزين والذبح وفقا لمقاييس المنظمة العالمية للتغذية والزراعة قال زفيزف انه لتحقيق الأمن الغذائي لابد على الجزائر أن تبلغ 8 مليون متر مكعب، موضحا بأن بلادنا لديها 4.5 مليون متر مكعب كاشفا عن برنامج جديد يخص 650 ألف متر مكعب، بالإضافة إلى إنتاج حوالي 50 قاعدة لوجستكية على المستوى الوطني.

س.ش