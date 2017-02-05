طلبة «الكابا» بعنابة يستأنفون الدراسة رسميا منتصف الشهر الجاري

يستأنف الطلبة الناجحون في مسابقة الكفاءة المهنية للمحاماة بعنابة دورة ماي 2015 دراستهم رسميا بداية من منتصف فيفري الجاري، بعد أن علقت في الأيام الماضية، على أن تنطلق التسجيلات النهائية بدءا من 7 فيفري وتمتد إلى غاية 14 فيفري2017. أعلنت كلية الحقوق بجامعة باجي مختار أمس أن التسجيلات النهائية الخاصة بشهادة الكفاءة المهنية للمحاماة دورة ماي 2015 ستبدأ غدا السابع فيفري وتمتد إلى غاية الرابع عشر منه، على أن تنطلق الدراسة في 15 فيفري 2017، هذا ويتكون ملف التسجيل من استمارة تملأ يوم التسجيل و3 صور شمسية وحقوق التسجيل المقدرة بمليون سنتيم.هذا وقد استبشر الطلبة المعنيون بولاية عنابة، بهذا القرار المتخذ من طرف الإدارة الوصية خاصة وأنهم رفعوا في الأيام القليلة الماضية رسالة احتجاج عن تأخر انطلاق التكوين بقسم الكفاءة المهنية للمحاماة إلى وزيري العدل والتعليم العالي والبحث العلمي مطالبين باستئناف الدراسة والتكوين، حيث جاء في الرسالة المرفوعة إلى وزيري العدل والتعليم العالي والبحث العلمي والتي تحوز آخر ساعة على نسخة منها أن الطلبة الناجحين في مسابقة الكفاءة المهنية للمحاماة دورة ماي2015 بعنابة يلتمسون من وزير العدل الطيب لوح ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار الاستجابة لمطلبهم والمتمثل في التنسيق بين الوزارتين من أجل الإعلان عن استئناف الدراسة بجميع مراكز التكوين الخمس ابتداء من الأسبوع القادم، موضحين أنه وإلى غاية الآن لم تعلن بعد كليات الحقوق بصفة رسمية عن بداية التكوين على الرغم من إصدار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للتعليمة رقم 750 التي تتضمن توزيع المراكز المختصة بتكوين الطلبة باستثناء جامعة باجي مختار بعنابة التي قد أعلنت بداية التكوين بتاريخ 02 جانفي .2017 ليتم تعليقه بعد ذلك هذا وأضاف الطلبة في مراسلتهم أن تأخر انطلاق التكوين منذ تاريخ الإعلان عن نتائج المسابقة في 14 أفريل 2016 قد أرهق الطلبة لاسيما وأنهم لا يجدون أدنى مبرر لطول هذه المدة طالما أن الإطار التشريعي والتنظيمي متوفر لإنجاح عملية التكوين في أقسام الكفاءة المهنية للمحاماة.

مازوز بوعيشة