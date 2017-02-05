تسليم أزيد من 8300 جواز سفر بيومتري خلال سنة 2016





وليد سبتي

قامت مصلحة جوازات السفر التابعة لبلدية عنابة بتسليم أزيد من 8300 جواز سفر بيومتري خلال سنة 2016 وبإنتاج 27388 بطاقة تعريف بيومترية قامت بتسليم حوالي 14990 منها، هذا بعد أن استقبلت آلاف الطلبات المتمثلة في الحصول عليها خلال السنة الفارطة، وهو رقم سابق من نوعه حيث أن المصلحة لم تشهد إقبالا مماثلا من طرف المواطنين من قبل، ولقد أكدت «صليحة قواسمي» رئيسة مصلحة الجوازات البيومترية الواقعة بحقل مارس في لقاءها بآخر ساعة أن عملية استخراج جوازات السفر تعرف استقرارا كبيرا هذه الأيام مقارنة بالسنة الماضية التي عرفت ضغطا رهيبا على مختلف المصالح بكل أرجاء الوطن خاصة وأن نسبة كبيرة من المواطنين قد تحصلت على بطاقات التعريف مع جوازات السفر البيومترية سنة 2016، وبشأن التأخر في عملية التسليم التي اشتكى منها العديد من المواطنين، أوضحت محدثتنا أن التأخر في إنتاج جوازات السفر وبطاقات التعريف البيومترية «cnib» خارجة عن نطاق المصلحة لأن الإنتاج يتم على مستوى المركز الوطني لإنتاج ومعالجة المستندات البيومترية مؤكدة بدورها أن المصلحة تستطيع أن تعجل في عملية التسليم في حالة دفع المواطن لمبلغ 60000 دج بالنسبة لجواز السفر المتكون من 48 صفحة، و25000 دج للمتكون من 28 صفحة وأن هذه العملية تمكن المواطن من الحصول على جوازه في أجل 5 أيام كحد أقصى، مؤكدة بدورها أن مصلحة جوازات السفر التابعة لبلدية عنابة تسهر على تطبيق تعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي في تسريع عملية التسليم. خاصة وأن هذا الأخير قد صرح السنة الفارطة بإلزامية استبدال 33 مليون بطاقة وطنية كلاسيكية تدريجيا ببطاقات وطنية بيومترية في أجل لا يتعدى خمس سنوات مشيرا أن عملية إنجازها ستتواصل عبر كامل التراب الوطني من أجل إصلاح وعصرنة الإدارة وتحديدا مصالح الحالة المدنية إضافة إلى رقمنة الخدمات العمومية وجعلها قابلة للاستخدام من قبل المواطنين والإدارات العمومية والخاصة بآليات تكنولوجية حديثة.