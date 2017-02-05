الخبازون يدخلون في إضراب بعنابة





دخل صبيحة أمس خبازو ولاية عناية في إضراب عن العمل والتوقف عن إنتاج مادة الخبز لمدة ثلاثة أيام متتالية مع القيام بوقفة احتجاجية أمام مقر مديرية التجارة منددين بالأوضاع المهنية التي يعملون بها مطالبين بضرورة رفع هامش الربح للخبزة الواحدة .

حورية فارح

حيث أكد الخبازون أنهم يعملون بالخسارة دون تحقيق أية أرباح بل ما يجنونه من بيع الخبز يذهب لتسديد فواتير الكهرباء والغاز واليد العاملة بالإضافة إلى ارتفاع المواد الأساسية التي تدخل في تحضير الخبز كالفرينة والخميرة هذا ما جعل العديد من أصحاب المخابز يعلنون إفلاسهم بسبب الخسائر التي تكبدوها أثناء مسارهم المهني وارتفاع التكاليف وخاصة أن سعر الخبز لم تلمسه الزيادة والقانون ما زال يقنن الخبزة بـ 7,5 دج بينما التكلفة الحقيقية للخبزة الواحدة تقدر بـ 12 دج ولهذا فإن سعر بيعها يقدر بـ 15 دج للخبزة الواحدة مع احتساب هامش ربح ضئيل وقد جاء قرار اللجوء إلى إضراب بعد صمت الجهات الوصية وعدم الرد على الخبازين بخصوص مطالبهم المرفوعة كما قام ممثلو الخبازين عشية الإضراب مع مدير مصالح التجارة بخصوص ذات المطالب إلا أنه لم يتم الوصول إلى اتفاق وقد أرجع ذلك إلى أن المسؤول الأول عن تلبية المطالب هي الحكومة وعلى إثر ذلك فقد تنقل الخبازون المحتجون إلى الولاية أين تم استقبال ممثلين عنهم من طرف السلطات الولائية للاستماع لانشغالاتهم المتعلقة أساسا بزيادة هامش الربح كما ندد المحتجون بصمت الجهات الوصية لعدة سنوات اتجاه الرد على مطالبهم المرفوعة وخاصة أنه خلال سنة 2014 تم تعيين لجنة مختلطة لمعرفة تكلفة الخبزة الواحدة.

بسبب إضراب الخبازين

أزمة حادة في الخبز بعنابة

شهدت أمس ولاية عنابة منذ الصباح الباكر أزمة حادة في مادة الخبز بسبب إضراب الخبازين وتوقفهم عن العمل تنديدا بالظروف التي يعملون بها وكذا عدم تلبية الجهات الوصية لمطالبهم المرفوعة منذ سنوات وهذا ما جعل المواطن العنابي في رحلة البحث عن خبزة واحدة بالأسواق ومن محل إلى آخر وحتى وإن توفرت الخبزة فإن سعرها مرتفع أين وصل إلى حدود 50 دج للخبزة الواحدة وخاصة أن المخابز التي عملت قد نفذ الخبز بها في الصباح بسبب كثرة الطلب عليه إلى جانب إلزامية توفير المادة إلى المطاعم والمطاعم المدرسية والجامعية بناء على الاتفاقيات المبرمة ما بين أصحاب المخابز وتلك المؤسسات العمومية كالمدارس والجامعات والمستشفيات ليتم إبقاء كميات محدودة وكما أن الخبز في السوق السوداء يتراوح سعره ما بين 25دج و 50 دج للخبزة الواحدة وهذا ما جعل المواطن العنابي في رحلة البحث عن الخبز من مكان إلى آخر من أجل الحصول على خبزة واحدة وخاصة بالنسبة للعاملين الذين يضطرون يوميا إلى اقتناء الخبز على اعتبار أنه مادة أساسية وضرورية ولا يمكن الاستغناء عنها.