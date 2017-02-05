التكتل النقابي يهدد بإخطار المجلس الدستوري حول عدم دستورية قانون التقاعد الجديد

عادل أمين

و خلال الاجتماع الذي عقدته النقابات المستقلة لمختلف القطاعات بمقر النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية SNPSP يوم أول أمس والذي تميز بالتحضير لعملية التجنيد والاستعداد للقواعد العمالية لمواصلة النضال ورسم إستراتيجية التصعيد في مسيرة التكتل النقابي من خلال تحديد آليات الاحتجاج بكل السبل القانونية خلص التكتل النقابي إلى التنديد بكل الممارسات التعسفية والتجاوزات غير القانونية والتضييق على حرية ممارسة العمل النقابي ضد التنظيمات النقابية والطلابية وإطاراتها القيادية خصوصا نقابات الـ SAFAP ، SNTFP وSNAP والتنظيم الطلابي للصيادلة وأطباء الأسنان . ودعت الى ضرورة العمل على توسيع عملية جمع التوقيعات لباقي القطاعات خارج التكتل النقابي . كما وجه تحية تقدير وعرفان لكل الموظفين والعمال في إنجاح الحركات الاحتجاجية الجهوية مما يؤكد -حسب التكتل - تمسكهم بمطالبهم المشروعة المدرجة في مختلف البيانات السابقة .وتقرر تنظيم يوم دراسي حول عدم دستورية قانون التقاعد الجديد تمهيدا لإخطار المجلس الدستوري وتنظيم تجمع وطني بولاية تيزي وزو يوم السبت 25/ 02/ 2017 في الساعة العاشرة (10:00) صباحا وأشار التكتل النقابي لمختلف القطاعات في بيان له أنها تبقى في خدمة المصلحة العليا للموظفين والعمال ومن منطلق مسؤولياتها النقابية التي تستدعي احترام أخلاقيات العمل النقابي فإنها تتحفظ وتترفع عن الرد عن الاتهامات المغرضة واللامسؤولة من جهات تخلت عن المطالب المشروعة للطبقة الشغيلة ويؤكد استعداده وعزمه على مواصلة النضال حتى تحقيق كل مطالبه بانتهاج كل السبل القانونية .