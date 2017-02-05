تراجع بنسبة 18,1 بالمائة في واردات مواد البناء



تصوير فاتح قيدوم

سجلت واردات مواد البناء من الإسمنت و الحديد و البناء والخشب و مواد خزفية تراجعا بنسبة 18,1 بالمائة حيث بلغت 2,1 مليار دولار في 2016 مقابل 2,57 مليار دولار في 2015، وتراجعت الكميات المستوردة من الإسمنت لتبلغ 4,8 مليون طن مقابل 6,6 مليون طن السنة الماضية وهذا نتيجة خضوع استيراد اسمنت بورتلاند لنظام الرخص منذ 1 جانفي 2016 حيث تم تحديد حصص الاستيراد بـ 2,75 مليون طن طوال السنة، أما واردات الحديد و الصلب فقد تراجعت إلى 17ر1 مليار دولار مقابل 1,4 مليار دولار (-16,23 بالمائة) حيث انخفضت الكميات المستوردة أيضا لتبلغ 71ر2 مليون طن مقابل 03ر3 مليون طن (-10,4 بالمائة).

صالح. ب