الفلاحون يشنون وقفة احتجاجية ببلخير

شن نهار أمس أزيد من 200 فلاح من مختلف بلديات الولاية وقفة احتجاجية أمام مدخل تعاونية الحبوب والبقول الجافة ببلدية بلخير أين شهد هذا الاحتجاج تواجدا مكثفا لمصالح الامن التي طوقت المكان تحسبا لأي طارئ يمكنه أن يحدث أمام الغليان الكبير للفلاحين الذين سئموا من الوعود الكاذبة حسبهم وتخوفهم الكبير من الخسارة التي يمكن أن يتكبدوها في حالة عدم تسليمهم هذه المادة في وقتها مطالبين من السلطات المعنية التدخل العاجل من اجل التكفل بانشغالاتهم و توفير لهم الأسمدة الازوتية و حسب المحتجين من الفلاحين فإنهم سئموا من الوعود التي تقدم لهم يوميا من طرف مدير التعاونية و التي لم تأتي بثمارها إلى حد الساعة خاصة أنهم مربوطين بفترات معالجة زرعهم في هذا الوقت مضيفين أنه إن لم تتم عملية تزويد الأرض بالمونيترات فإنهم سوف يتكبدون خسائر فادحة بسبب نقص المحصول الذي يترتب عن عدم تزويد الزرع بهذه المادة الضرورية وخاصة في هذا الوقت بالضبط و حسب رئيس غرفة الفلاحة لولاية قالمة فانه يوجد هناك نقص فعلي في هذه المادة التي استفادة منها الولاية مؤخرا بأزيد من 5000 قنطار تم تقسيمها بالتساوي على كل من قالمة , وادي الزناتي و بوشقوف معتبرا أنها قليلة جدا مقارنة مع احتياجة الولاية التي تقدر بـ 160 ألف قنطار و التي تسمح بتغطية 83 ألف هكتار من الحبوب المتواجدة عبر إقليم الولاية، من جهتنا حاولنا الاتصال بمدير التعاونية لرده على انشغالات الفلاحين إلا أنه تعذر علينا ذلك...

ل.عزالدين