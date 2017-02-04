أعوان الحماية المدنية بالوحدة الرئيسية في تبسة يواصلون احتجاجهم !



تصوير فاتح قيدوم

يواصل أعوان الحماية المدنية بالوحدة الرئيسية الكائن مقرها بطريق قسنطينة بتبسة، احتجاجهم على طريقة تقديم أدنى الخدمات وتعليق لافتات بالباب الخارجي لمقر الوحدة تعبّر عن التهميش والتعسف المسلّط عليهم كما تطالب برحيل المدير، فمنذ تاريخ 28 من شهر جانفي المنصرم والأجواء المهنية بداخل هذه المؤسسة النظامية التابعة للدولة، غير مستقرة فإصرار وإلحاح الأعوان مايزال قائما ما إذا لم تتم الاستجابة لجملة الانشغالات المطروحة من أجل إنصافهم ولخلق ديناميكية جديدة في العمل تحت غطاء العمل في ظروف تحفظ الكرامة والعيش الكريم، ويأتي في مقدمة هاته المطالب عدم المتابعة الإدارية والقضائية ثم يليها رحيل المدير، وذكر الأعوان مؤخرا في عريضة مطلبية موجهة إلى والي تبسة، كل الأسباب التي دفعتهم للاحتجاج وهي القذف ووصفهم بالجواسيس ونعتهم بأسماء غير لائقة والتعسف في التحويلات وفي استعمال السلطة فضلا عن استغلال بعض الأعوان لأغراض شخصية وكذا تسخيرهم في مهام خارجة عن وظائفهم، هذا إلى جانب استغلال المرافق الرياضية الخاصة بهم لأشخاص مدنين وغرباء وكذا استعمال عتاد الوحدة لأغراض شخصية وحرمان العون منها أثناء احتياجه لها خاصة سيارة الإسعاف، إضافة إلى تدهور حالة العتاد المسخر لإسعاف المواطنين وفي ختام البيان اشتكى الأعوان من عدم تحيين ملفاتهم على مستوى مكتب المستخدمين ومكتب المحاسبة، وينتظر من المسؤولين بالجهة الوصية التدخل العاجل، لحل التعقيدات بالوضعيات العامة والخاصة والتي من شأنها أن تؤثر سلبا على سيرورة العمل بالوحدة الرئيسية.

الحمزة سفيان