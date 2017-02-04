المصالح الأمنية تشن حملة بخصوص المراقبة التقنية





شرعت المصالح الأمنية بمختلف ولايات الوطن مؤخرا في شن حملة ضد مالكي السيارات المرقمة في 2015 بخصوص مراقبة وثائق السيارات والتأكد من الخضوع لإجراء المراقبة التقنية للسيارة من خلال المطالبة بمحضر المراقبة التقنية وذلك بعد إعلان المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات بأنه يجب على مالكي السيارات المرقمة في سنة 2015 إجبارية عرض مركباتهم على الرقابة التقنية التي انطلقت العملية مع بداية العام الحالي 2017 وبالضبط في شهر جانفي على مستوى الوكالات المعتمدة وتتم هذه المراقبة الدورية والإجبارية حسب تاريخ ترقيم السيارة الظاهرة على البطاقة الرمادية فعلى سبيل المثال المرقمة في شهر جانفي 2015 تراقب في شهر جانفي 2017 والمرقمة في شهر فيفري 2015 تراقب في شهر فيفري 2017 وهكذا حسب الشهر إلا أن مصالح الدرك الوطني أو الشرطة عند توقيف صاحب المركبة لمراقبة الوثائق لا يتم النظر في تاريخ الموجود في البطاقة الرمادية فيسأل مباشرة عن وثيقة المراقبة التقنية في حالة عدم وجودها يبدأ بالإجراءات الخاصة بالمخالفين المتمثلة أساسا في تحرير محضر المخالفة والإحالة على العدالة وإلى جانب السحب الفوري للوثائق وكذا تسديد غرامة مالية تقدر ما بين 20 ألف دج و 30 ألف دج مع إمكانية حجز المركبة بالمحشر مع اتخاذ الإجراءات القانونية وهذا الأمر الذي وضع أصحاب السيارات في مأزق أمام إجراءات المصالح الأمنية وأمام القوانين الموضوعة من طرف الجهات المعنية الخاصة بالمراقبة التقنية للسيارات من أجل تنظيم الأمور وجعل تواريخ صدور البطاقة الرمادية هي مرجع موعد إجراء المراقبة التقنية.

حورية فارح