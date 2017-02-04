عواصف قطبية محملة بأمطار والثلوج ابتداء من يوم الثلاثاء





بوسعادة فتيحة

تشهد المناطق الشرقية للوطن بداية من يوم الثلاثاء القادم تساقط أمطار غزيرة وثلوج مصحوبة بموجة برد شديد وعواصف على غرار باقي الولايات الشمالية للوطن بسبب اضطراب جوي نشيط محمل بهواء قطبي سيمس أوروبا وشمال إفريقيا بحالة جوية خاصة لم تسجلها الجزائر منذ فيفري 1995. وحسب نشرية الديوان الوطني للأرصاد الجوية فإن نشاط الاضطراب الجوي سيمس أغلب ولايات الوطن وسيعمل على تساقط الثلوج على المرتفعات التي تصل إلى 300 متر على سطح البحر و يمتد حتى الأسبوع القادم وقد يستمر طيلة الأسبوعين الأولين من شهر فيفري الجاري.هذا وستصل درجات الحرارة إلى الصفر درجة مئوية بأغلب الولايات الساحلية خاصة خلال الليل فيما تنخفض حتى عشرة درجات تحت الصفر بالولايات الداخلية للوطن. وقد وجهت مصالح الأرصاد الجوية النشرية إلى مختلف الهيئات والمصالح المعنية من أجل أخذ جميع تدابير الحيطة والحذر وتفادي الكوارث التي قد تعصف بالمواطن بسبب الأمطار الغزيرة والثلوج وهو ما سجل خلال الأسابيع الفارطة مما أدى إلى تدخل قوات الجيش الوطني الشعبي لإنقاذ المواطنين العالقين وسط الثلوج.وكان الديوان الوطني للأرصاد الجوية، قد حذر أمس السبت، من رياح قوية تصل سرعتها 80 كلم/ ساعة ابتداء من اليوم .وأوضحت نشرية خاصة، نشرت في موقع الأرصاد الجوية الجزائرية، اليوم السبت، أن سرعة الرياح تصل إلى 60 كلم/سا في الولايات الغربية هي تلمسان ، عين تيموشنت، وهران، سيدي بلعباس، معسكر، سعيدة مستغانم، غليزان، تيارت، وذلك ابتداء يوم غد الأحد من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية التاسعة مساءا.كما ستعرف ولاية الشلف وتيبازة ، عين الدفلى، تيسمسلت، المدية، البليدة، الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، البويرة، رياح قوية ابتداء من الأحد على التاسعة صباحا إلى غاية الاثنين على الساعة الثالثة مساءا. وأضافت النشرية أن ولايات الشرق الجزائري ستعرف أيضا هبوب رياح قوية قد تصل سرعتها إلى 80 كلم /سا وهي بجاية ، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق أهراس، أم البواقي، خنشلة، باتنة، تبسة، المسيلة، بسكرة، وذلك ابتداء من يوم الغد من منتصف النهار إلى غاية يوم الثلاثاء منتصف الليل.