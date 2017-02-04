«ملف إصلاح البكالوريا فوق مكتب الوزير الأول»



تصوير فاتح قيدوم

كشفت وزيرة التربية الوطنية» نورية بن غبريت» أن ملف إصلاح البكالوريا ما يزال فوق مكتب الوزير الأول «عبد المالك سلال» .مشيرة في هذا الصدد بأن هذه السنة لن تشهد أي تغيير في امتحان البكالوريا .واستدركت قائلة بأنه سيتم تحسين المواضيع إلا أن التغيير في البكالوريا سيمس جانبين أساسيين هما التقييم المستمر وتقليص عدد أيام الامتحان إلى ثلاثة أيام والملف ما يزال على طاولة الحكومة. وزيرة قطاع التربية وخلال افتتاح أشغال الورشة الوطنية للمعالجة البيداغوجية بولاية بسكرة أكدت بأن الرهان يتمثل في جعل التلاميذ يستفيدون من التعليم النوعي. وبخصوص ظاهرة العنف في الوسط المدرسي والتي زادت حدتها في الأسابيع الأخيرة أعلنت «بن غبريت» بأن الظاهرة تشهدها العديد من المدارس التربوية عبر مختلف القطر الوطني ومع هذا فان الوزارة تعمل على المعالجة البيداغوجية كإجراء لمكافحة حالات العنف المحتملة وهذا المسعى اشترك فيه أساتذة متقاعدون وبدون أي مقابل. مشددة أنه ينبغي الابتعاد عن الخطاب التشاؤمي تفاديا لما يترتب عنه من انعكاسات سلبية.

عادل أمين