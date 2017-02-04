تذبذب في خدمة الإنترنت بعنابة





تعرف خدمة الإنترنت في عدد من المناطق بولاية عنابة تذبذبا طفيفا في الوقت الذي ما تزال فيه مناطق أخرى بقائي من إنقطاع كلي لخدمتي الهاتف الثابت والإنترنت منذ عدة أشهر ، بخصوص الانقطاعات الطفيفة فقد تم تسجيلها بشكل يومي على مدار الأيام الأخيرة في كل من السهل الغربي لمدينة عنابة ، « حي بوخضرة 3 « بمدينة البوني بالإضافة إلى هذه الأخيرة فرغم أن الانقطاع يدوم لبضعة دقائق إلا أنه أقلق زبائن « اتصالات الجزائر « التي تواصل مد شبكة الألياف البصرية والتي تؤكد المؤسسة بأنها السبب الرئيسي وراء حدوث تذبذب في الخدمة ببعض المناطق بالولاية غير أن هذا الأمر لا ينطبق على بلدية سيدي عمار وتحديدا حي « جفال عمار « الذي انقطعت خدمتي الهاتف الثابث والإنترنت عن جزء كبير منه منذ قرابة ستة أشهر ورغم الشكاوي العديدة للزبائن إلا أن « اتصالات الجزائر « لم تتدخل إلى غاية الآن لحل هذا المشكل الذي يفرض على الزبائن دفع الفواتير دون الحصول على الخدمة ، ولعل أكبر مشكل تواجهه المؤسسة من أجل تدارك النقائص هو المؤسسات الخاصة التي تعاقدت معها من أجل مد شبكة الألياف البصرية حيث أن بعضها لا يملك الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لتسريع وتيرة الأشغال ، لكن المشكلة أيضا هو أن « اتصالات الجزائر « لا تتواصل مع زبائنها من أجل توضيح لهم الصورة وربما هذا الأمر هو الذي جعلها محل إنتقاذ من قبل نواب المجلس الشعبي الولائي في الدورة الأخيرة لهذا الأخير التي جرت نهاية الأسبوع المنصرم حيث يأمل الزبون المتضرر من أن يتغير الوضع في أقرب الآجال وتشرح « اتصالات الجزائر « ما يحدث في أرض الواقع وموعد الخدمة أو إعلامهم سلفا بالإنقطاع.

و.هـ