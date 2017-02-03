رمي 22 مليون خبزة في القمامة خلال سنة 2016





كشف رئيس الاتحادية الوطنية للخبازين يوسف قلفاط أن هناك كميات كبيرة من الخبز تبذر فقد سجل رمي 22 مليون خبزة سنة 2016 على مستوى مطاعم المؤسسات العمومية والمؤسسات الخاصة كالشركات والمستشفيات ومشددا على أن ظاهرة التبذير لهذه المادة لوحظت على مستوى المطاعم الجامعية بكثرة ونظرا لانتشار هذه الظاهرة سطرت العديد من الجمعيات حملات تحسيسية وتوعية متواصلة خصوصا على مستوى الجامعات والمدارس وكذا المؤسسات الاستشفائية والمجتمع المدني بضرورة ترشيد استهلاك هذه المادة الأساسية وهي مادة الخبز وفي هذا الخصوص أوضح الأمين العام للمنظمة الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك أن قوافل تحسيسية توعوية لمحاربة ظاهرة تبذير الخبز متواصلة بالمشاركة مع وزارة التجارة وبحسب الإحصائيات فإن المخابز تنتج أكثر من 27 مليون خبزة يوميا موجهة للاستهلاك لكن جزء كبير من الخبز يرمى في القمامات وبحسب تقديرات فإن نسبة من الخبز المنتج وغير المستهلك تبقى وتصل إلى 7,2 ملايين خبزة يوميا حيث أن هذه الكمية توجه إلى شبكات إعادة التسويق والرسكلة لفائدة مربي المواشي والدواجن ويتكفل بها أشخاص يقومون بالجمع في أماكن مختلفة وتذهب نسبة أخرى من الخبز إلى المزابل.

حورية فارح