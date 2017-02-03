سلال وجها لوجه أمام ممثلي طلبة الصيدلة وجراحة الأسنان يوم الأحد القادم





سيقوم الوزير الأول عبد المالك سلال باستقبال ممثلي طلبة الصيدلة وجراحة الأسنان يوم الأحد في تمام الساعة الثالثة مساء بقصر الحكومة حسب ما أعلن عنه عبر تغريدة نشرها أول أمس عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي تويتر من أجل إيجاد حلول ووضع النقاط على الحروف،وذلك بعد الاحتجاجات التي قاموا بها منذ أسابيع حيث رفعوا عدة شعارات منددين فيها بالطريقة التي يتعامل فيها المسؤولون مع مطالبهم التي تعتبر شرعية حسبهم، وكان العشرات من طلبة كليات طب الأسنان على المستوى الوطني قد نظموا وقفة إحتجاجية أمام وزارة الصحة بالمدنية في العاصمة، ورفعوا شعارات منددة بعدم استجابة الوصاية لمطالبهم رغم دخولهم في إضراب منذ شهرين،ويطالب طلبة طب الأسنان بفتح تخصصات جديدة وتوفير مناصب العمل على مستوى المؤسسات الاستشفائية ومطالب أخرى، وإعادة تصنيف شهادة دكتوراه في طب الأسنان في الصنف 16 في سلم الوظيف العمومي بدل الصنف 13 حاليا ناهيك عن ضرورة تغيير برنامج السنة السادسة والذي يتضمن اختيار الطالب لاختصاصين فقط طيلة السنة الدراسية إلى برنامج آخر يضمن تكوينا متكاملا يحتوي على جميع التخصصات المتوفرة،من جانبهم طلبة اختصاص الصيدلة بعنابة نظموا في اليومين الماضيين مسيرة احتجاجية انطلقت من كلية الطب بعنابة نحو مديرية الصحة بسبب عدم الاستجابة للمطالب التي رفعت للإدارة منذ عدة أشهر تتعلق أساسا بالتدرج ومناصب ما بعد التدرج والتكوين إلى جانب المطالب المتعلقة بالحياة العملية. وحسب ما أفاد به المحتجون فإن جملة المطالب تم تقسيمها حسب الأولويات فالمطالب المتعلقة بالتدرج تأتي في المرتبة الأولى والتي تتضمن مطلب إعادة النظر في وضعية طلبة الطب والصيدلة مع تحديد عدد الطلبة الذين يمكنهم الالتحاق بالكلية سواء بالنسبة لتخصصات الطب أو الصيدلة حسب سوق العمل فيما تأتي المطالب الخاصة لما بعد التدرج بالمرتبة الثانية والمتضمنة ضرورة وضع قواعد لتوزيع مناصب ما بعد التدرج و وضع تكوين مختص في الصيدلة السريرية والصناعة الاستشفائية.

بونوالة.ص