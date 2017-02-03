السباق نحو البرلمان ينطلق رسميا والآفلان يستقبل ملفات الترشح بالآلاف





عادل أمين

دخلت الأحزاب السياسية يوما واحدا بعد استدعاء رئيس الجمهورية «عبد العزيز بوتفليقة» الهيئة الناخبة في مرحلة الحسم لغربلة ملفات راغبي الترشح للانتخابات التشريعية على غرار أحزاب الموالاة وذات الأغلبية في البرلمان الحالي على غرار الآفلان والأرندي حيث يرتقب أن تبدأ عملية الغربلة قريبا في حزب جهة التحرير الوطني حيث تتواصل عملية استقبال ملفات الترشح للانتخابات التشريعية التي ستجرى يوم 04 ماي المقبل منذ يوم الأربعاء الفارط على مستوى الإدارة العامة لجهاز جبهة التحرير الوطني بمقر الحزب الأحرار الستة بتجنيد كل الإمكانيات البشرية والمادية . وبحكم العدد الهائل للملفات الذي يعد بالآلاف والتي وصلت من كل ولايات الوطن وحرصا على استكمال عملية الاستقبال للملفات في الآجال المطلوبة فقد تم تعزيز الطاقم الإداري وتمديد ساعات العمل إلى الليل. وتؤكد مصادرنا أن الشروع في غربلة الملفات ستبدأ بعد الفصل في قضية ترشح الوزراء وأعضاء المكتب السياسي والنواب الحاليين من عدمه من طرف رئيس الحزب رئيس الجمهورية ما يوحي أن المنافسة على تصدر قوائم الآفلان بالولايات ستكون شرسة بين المترشحين الراغبين في ولوج قبة المجلس الشعبي الوطني. وقالت مصادر أفلانية (مطلعة) أن النقاش إلى حد الساعة مازال على أشده مع المعارضة داخل الحزب من جماعتي بلعياط وعبادة بخصوص القوائم خاصة على الرغم من إيداع أسماء ثقيلة محسوبة على التيار المعارض للأمين العام السابق «عمار سعداني « ملفات ترشحهم بقسماتهم في إشارة إلى وجود اتفاق غير معلن يقضي بوضعهم في مراتب مشرفة للعمل على تمساك ووحدة الحزب في هذه الانتخابات المصيرية التي يريد الآفلان منها الاستحواذ على أغلبية المقاعد والانفراد بالحكومة. من شأنه حزب التجمع الوطني الديمقراطي الغريم الوحيد للأفلان الذي تؤكد مصادرنا بأن الأمين العام أحمد أويحيى يكون قد فصل على الورق في غالبية متصدري قوائم بالولايات في انتظار الفصل في ذلك من طرف اللجنة الوطنية للترشحيات والمكتب الوطني للحزب.وفي سياق آخر ما زالت بعض الأحزاب لم تحسم بعد في أسماء المرشحين إلى الانتخابات، إذ علمت «آخر ساعة» أن ملفات الترشح في معظم الأحزاب مستمرة من بينها الأحزاب الإسلامية التي دخلت في التكل (النهضة-العدالة والتنمية-البناء الوطني) باستثناء تكتل حمس والتغيير الذي بدأت ملامح قوائمه تظهر بعد الإعلان عن رؤساء القوائم بالعديد من الولايات على غرار عنابة وقسنطينة وجيجل بالشرق وكذلك بمناطق أخرى . وكان رئيس الجمهورية قد وقع مرسوما يتعلق باستدعاء الهيئة الناخبة حدد بموجبه 4 ماي 2017 يوما لإجراء الانتخابات التشريعية وحدد الفترة الممتدة ما بين 8 و 22 فيفري 2017 للمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية.