الحظيرة الوطنية بتازة ومحافظة الغابات تتخذان عدة إجراءات للحد من نفوق بعض الطيور الناذرة بمحمية بني بلعيد

م. مسعود

كشف القائمون على الحظيرة الوطنية لتازة بولاية جيجل وكذا محافظة الغابات ما سبق وأن انفردت به « آخر ساعة» بشأن نفوق المئات من الطيور الناذرة والمهددة بالانقراض ببعض المناطق الرطبة بولاية جيجل وتحديدا بمحمية بلدية بني بلعيد التي تم تصنيفها قبل 13 على قائمة المحميات العالمية التي نصت عليها اتفاقية « رامسار« .وأكد القائمون على الحظيرة الوطنية لتازة وكذا محافظة الغابات ما ذكرناه قبل أيام بخصوص تسجيل نفوق عدد كبير من الطيور الناذرة وبعض أنواع الحيوانات الأخرى التي تعيش ببعض المحميات الطبيعية بجيجل وتحديدا بمحمية بني بلعيد وذلك بسبب الاستعمال المكثف لبعض المبيدات الحشرية وتلوث مياه الحظيرة المذكورة بعد اختلاطها بمادة المازوت المتسربة من المحركات التي يستعين بها الفلاحون في ري حقولهم .وتم الكشف الخميس على هامش الاحتفالات باليوم العالمي للمناطق الرطبة والذي احتضنته بلدية بني بلعيد شرق ولاية جيجل عن جملة من الإجراءات للحد من نفوق الطيور الناذرة وبعض أنواع البط على مستوى محمية بني بلعيد ومن ذلك حظر استعمال المحركات على مستوى محيط هذه المحمية ومنع الفلاحين من استخراج مياهها عبر هذه المحركات من أجل سقي مزارعهم ، كما تم تنصيب موقع للحراسة تؤطره محافظة الغابات بالولاية من أجل مراقبة المحمية ومنع عملية الصيد العشوائي بمحيطها ، ناهيك عن حظر استعمال المبيدات الحشرية وكذا بعض الأسمدة الكيمياوية على مستوى المناطق المتاخمة للمحمية وهي الإجراءات التي تدخل حسب المتحدث باسم الحظيرة الوطنية لتازة في إطار الحفاظ على التنوع البيئي والبيولوجي عبر المحميات الطبيعية بجيجل ووقف النزيف الذي يستهدف بعض الطيور الناذرة التي تراجعت أعدادها بشكل كبير على مستوى المنطقة الرطبة ببني بلعيد .