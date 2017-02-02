العثور على أربعة أشخاص متوفين داخل شقتين بشاطىء رفاس زهوان في عنابة

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عثر مساء أمس على أربعة أشخاص متوفيين، داخل شقتين متفرقتين ذات الغرفة الواحدة تتواجدان في مبنى واحد بحي رفاس زهوان ، ما إستدعى التدخل الفوري للمصالح الأمنية المختصة إقليميا ومصالح الحماية المدنية.تفاصيل الواقعة حسب ما نقلته مصالح الحماية المدنية بعنابة لآخر ساعة،فإن أعوانها تدخلوا أمس في حدود الساعة الثالثة مساءا إلا بضع دقائق بعد إخطارهم بوجود شخصين متوفيين داخل شقة ذات الغرفة الواحدة "استديو" في مبنى بشاطئ رفاس زهوان ، وبعد التدخل الفوري والمعاينة تبين أن الأمر يتعلق بشاب يبلغ من العمر 28 سنة ينحدر من مدينة عنابة وفتاة تبلغ من العمر 23 سنة وهي طالبة جامعية مقيمة ، تنحدر من بلدية القالة بولاية الطارف عثرا عليهما جثتين هامدتين، أين تم تحويلهما إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى ابن رشد الجامعي، بعد إتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة من طرف مصالح الدرك الوطني المختصة إقليميا ، والتي فتحت تحقيق في الواقعة لمعرفة ملابساتها والأسباب المؤدية لها والتي لا تزال مجهولة إلى غاية كتابة هذه الأسطر مجهولة، هذا وأضافت ذات المصادر انه في نفس المبنى ونفس العنوان وبعد ثلاث ساعات من الزمن تقريبا عثر على شخصين آخرين متوفيين،الأمر الذي استدعى تدخل مصالح الحماية المدنية في حدود الساعة السادسة مساءا وبضع دقائق ، وبعد المعاينة للمتوفيان من طرف أعوان الحماية المدنية ، تبين أن الأمر يتعلق بشاب يبلغ من العمر 33 سنة يقطن بمدينة عنابة وفتاة تبلغ من العمر 22 سنة تقطن بولاية خنشلة، أين تم تحويل جثتيهما إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى ابن رشد الجامعي بعد إتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة من طرف المصالح الأمنية المختصة إقليميا، والتي فتحت تحقيق في الواقعة لمعرفة ظروف وقوعها والأسباب المؤدية لها، هذا وقالت مصالح الحماية المدنية لآخر ساعة أن سبب وفاة الضحيتين الأخيرتين يرجع إلى انبعاث غاز أول أكسيد الكربون من سخان الماء بحمام الشقة.

جمال .م