الباحث والمؤرخ مزيان وشن في ذمة الله

02.02.2017

 

انتقل إلى جوار ربه يوم أمس المؤرخ الباحث والأستاذ الجامعي الدكتور مزيان وشن عن عمر ناهز 64 سنة  بعد المعاناة مع المرض  الذي لازمه الفراش الفقيد  من الوجوه الثقافية البارزة بعاصمة البيبان حيث شغل مناصب عدة  في قطاع التربية كرئيس لمصلحة الموظفين بمديرية التربية و رئيس لمصلحة التكوين و التفتيش قبل أن يزاول التدريس في التاريخ كأستاذ جامعي بجامعة محمد بوضياف بالمسيلة هذا و كان مزيان وشن من الوجوه الثقافية الوطنية البارزة في مجال البحث و التاريخ و ألقى طوال حياته عدة محاضرات في مناسبات وطنية و دولية كما نشط عدة حصص إذاعية في ميدانه على أمواج الإذاعتين المحليتين لبرج بوعريريج و المسيلة. كما انه يتوقف طوال حياته عن البحث و  الكتابة حيث ترك عدة مؤلفات في التاريخ أهمها  “برج بوعريريج عبر العصور” و كتاب “مجانة عاصمة المقرانيين” بالإضافة إلى مؤلف “الرسالة في الفقه المالكي لأبي زيد القيرواني”  كما انتهى من تأليف  كتاب عنوانه “مخطوط المصطلحات” والذي منعه المرض من طبعه بعد الانتهاء من التأليف، رحم الله الفقيد ، إنا لله و إنا إليه راجعون.

 

ع.موسى

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