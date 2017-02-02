الباحث والمؤرخ مزيان وشن في ذمة الله

انتقل إلى جوار ربه يوم أمس المؤرخ الباحث والأستاذ الجامعي الدكتور مزيان وشن عن عمر ناهز 64 سنة بعد المعاناة مع المرض الذي لازمه الفراش الفقيد من الوجوه الثقافية البارزة بعاصمة البيبان حيث شغل مناصب عدة في قطاع التربية كرئيس لمصلحة الموظفين بمديرية التربية و رئيس لمصلحة التكوين و التفتيش قبل أن يزاول التدريس في التاريخ كأستاذ جامعي بجامعة محمد بوضياف بالمسيلة هذا و كان مزيان وشن من الوجوه الثقافية الوطنية البارزة في مجال البحث و التاريخ و ألقى طوال حياته عدة محاضرات في مناسبات وطنية و دولية كما نشط عدة حصص إذاعية في ميدانه على أمواج الإذاعتين المحليتين لبرج بوعريريج و المسيلة. كما انه يتوقف طوال حياته عن البحث و الكتابة حيث ترك عدة مؤلفات في التاريخ أهمها “برج بوعريريج عبر العصور” و كتاب “مجانة عاصمة المقرانيين” بالإضافة إلى مؤلف “الرسالة في الفقه المالكي لأبي زيد القيرواني” كما انتهى من تأليف كتاب عنوانه “مخطوط المصطلحات” والذي منعه المرض من طبعه بعد الانتهاء من التأليف، رحم الله الفقيد ، إنا لله و إنا إليه راجعون.

ع.موسى