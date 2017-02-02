فلاحون يستنكرون مخطط التوسيع العمراني على حساب الأراضي الفلاحية

طالبت لجنة الفلاحة بالمجلس الشعبي الولائي لام البواقي خلال أشغال الدورة الأخيرة من السلطات الولائية ضرورة التدخل الفوري قصد حماية الأراضي الفلاحية من الاستنزاف الذي يسببه مخطط التوسع العمراني الذي تعرفه ببلديات الولاية على غرار بلدية أولاد حملة كعينة بعد أن مسها التوسع العمراني ليشمل هذا الانتهاك نحو 115 هكتارا من الأراضي الفلاحية دون حسيب أو رقيب في ظل الاستنكار الكبير في أوساط الفلاحين.مؤكدين أن هذه الأراضي تدر وفرة إنتاجية هائلة سواء فيما تعلق بزراعة البذور أو زراعة البقوليات والخضر منددين بظاهرة التوسيعات العمرانية لكونها مجحفة في حقهم وفي حق الفلاحة بشكل عام لكونها قد تساهم في تراجع المردود الزراعي ومن ثم انهيار الفلاحة على وجه التحديد.من جهته والي الولاية جمال الدين بريمي وفي رده على هذا المطلب أكد استعداده لوضع حد للظاهرة مع ضرورة مراعاة الدراسات الخاصة بانجاز بعض المشاريع التنموية دون المساس بأهمية الأراضي الفلاحية مؤكدا على ضرورة وقف هذا النزيف وتطبيق تعليمة الوزير الأول ملزما مختلف المصالح المعنية بعدم اقتراح أي مساحات فلاحية لتوطين المشاريع التنموية مستقبلا.

أحمد زهار