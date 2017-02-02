توقيف 3 قوارب على متنهم 37 حراقا بسواحل عنابة





تمكنت فرقة حراس السواحل بعنابة ليلة أول أمس من توقيف 3 قوارب تقليدية الصنع على متنها 37 حراقا انطلقوا من سواحل الولاية باتجاه جزيرة سردينيا الإيطالية.

جمال.م

كشفت مصادر آخر ساعة أن فرقة حراس السواحل بعنابة أحبطت هجرة غير شرعية لـ 37 حراقا ليلة أول أمس كانوا على متن 3 قوارب تقليدية الصنع انطلقوا من شاطئ واد سمحوت وواد بقراط ببلدية سرايدي متجهين نحو جزيرة سردينيا الإيطالية تتراوح أعمارهم ما بين 16 سنة و 35 سنة ينحدر معظمهم من بلديات ولاية عنابة إلا أن رحلتهم باءت بالفشل بعد أن تفطن لهم أعوان فرقة حراس السواحل بنواحي رأس الحمراء أين عملوا على محاصرتهم وتوقيفهم واقتيادهم إلى مقر الثكنة العسكرية المتواجدة بمحاذاة ميناء عنابة ليتم إخضاعهم للمعاينة الطبية التي كشفت أن 3 منهم في حالة مرضية ويتعلق الأمر بحسب ما نقله المكلف بالإعلام والاتصال بمديرية الحماية المدنية بعنابة الرائد بلهوشي عبد الحميد بكل من المدعو (ر.م) البالغ من العمر 26 سنة ينحدر من بلدية الذرعان ولاية الطارف والمدعو (ق.ي) البالغ من العمر 20 سنة المنحدر من شلغوم العيد وجدا في حالة هستيرية لاحتمال تناولهما حبوبا مهلوسة فيما كشفت المعاينة الطبية أن المدعو (ت.ن) البالغ من العمر 28 سنة يعاني من سعال حاد أين تم نقلهما من طرف أعوان الحماية المدنية إلى مستشفى ابن سينا لتلقي العلاج اللازم هذا وقد تم إنجاز محاضر قضائية لبقية الحراقة بموجبها يقدمون أمام وكيل الجمهورية إقليم الاختصاص كما أفادت مصادر آخر ساعة أن قارب آخر به 14 حراقا ينحدرون من حي لاكولون انطلقوا من شاطئ البطاح بالطارف قد وصلوا إلى السواحل الإيطالية وتجدر الإشارة إلى أن فرقة حراس السواحل بعنابة قد أحبطت خلال اليومين المنصرمين هجرة 14 حراقا آخر بسواحل عنابة.