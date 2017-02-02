مدير الصحة لولاية عنابة ينفي وجود نقص في لقاحات الأطفال





أكد مدير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات لولاية عنابة الدكتور تبر محي الدين أن لقاح الأطفال متواجد بجميع المؤسسات العمومية للصحة الجوارية التابعة للولاية.

وليد سبتي

نافيا بدوره الإشاعات المتداولة خلال الآونة الأخيرة التي تفيد بعدم تواجد لقاحات الرضع ببعض المؤسسات على غرار المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بحجر الديس و سيدي عمار وغيرها من المؤسسات التي يقصدها أولياء الأطفال لتلقيح أولادهم، ومن جهته فقد كشف مدير الصحة خلال لقاءه بجريدة آخر ساعة أنه أعطى تعليمات صارمة بتزويد جميع المؤسسات العمومية للصحة الجوارية التابعة إقليميا لولاية عنابة باللقاحات الخاصة بالرضع بمختلف أعمارهم لعدم الوقوع في فخ انعدامها أو نقصها كما سبق وأن حدث هذا الأمر ببعض المناطق خلال السنوات القليلة الماضية خاصة بمنطقة حجر الديس وبمؤسسة 24 فيفري بالضبط التي كثيرا ما عانت من نقص في اللقاحات، ما استدعى السكان للتنقل إلى بلديات مجاورة بحثا عن لقاح لأبنائهم حسب ما أكده لنا البعض من قاطني المنطقة، قبل أن يؤكد لنا المسؤول الأول على قطاع الصحة بعنابة أن هذا الأمر لم تعرفه الولاية منذ مدة وأن كل الأمور على ما يرام حاليا، مطمئنا بدوره الآباء حول اللقاح الجديد الذي اعتمدته وزارة الصحة مؤخرا الذي يحمل اسم « تاترافالون « بأنه ليس به مشاكل وأن الوزارة أتت به لتعوض اللقاح السابق « جانتافالون « الذي تسبب في ظهور بعض الأعراض الجانبية لمجموعة من الرضع ووفاة البعض منهم ممن تراوحت أعمارهم بين الشهر و 3 أشهر في بعض ولايات الوطن، كاشفا بدوره عدم تسجيل مصالحه لأية حالة وفاة داخل ولاية عنابة بسبب اللقاح السابق الذي أحدث زوبعة من الرعب داخل نفوس الآباء في كل أرجاء الوطن.