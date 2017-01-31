لتفادي أي خلل في توزيعه و تجنب نقصه وطنيا

وزارة التربية ترسل تعليمات لبيع الكتب المدرسية بالمكاتب الخاصة

31.01.2017

 

 

القارو نجيب

 

تنفيذا لتعليمات وزيرة التربية الوطنية الرامية إلى إيصال الكتاب المدرسي إلى كل التلاميذ و بكل الطرق المتوفرة وذلك تجنبا للنقص الفادح للكتب المدرسية الذي عرفته العديد من ولايات الوطن في الفترات و المواسم الدراسية السابقة قامت مديرية التربية لولاية عنابة بدعوة أصحاب المكتبات الخاصة عبر تراب الولاية الراغبين في إبرام اتفاقية مع المركز الجهوي للتوزيع و التوثيق للتقرب إلى مقر المركز الكائن بساحة الثورة لمباشرة العملية و التي ستكون مفتوحة للجميع دون استثناء و ذلك لتوفير الكتب المدرسية أمام كل التلاميذ و تجنب أي خلل في توزيعها يؤثر على المردود التعليمي للتلاميذ ، و يأتي هذا بعد أيام قليلة من ندوة مرئية بين وزيرة التربية نورية بن غبريت و مديرية التربية لعنابة و قالمة في إطار الندوات المتكررة التي تجمع وزارة التربية بمختلف مديرياتها.

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