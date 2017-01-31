مساعدو ومشرفو التربية يقررون الدخول في إضراب بسكيكدة

عادل أمين

وجه المكتب الولائي لاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين لولاية سكيكدة إلى كل من مدير مديرية التربية والسلطات الولائية أمس إشعارا بالإضراب على العمل يوم 06 فيفري الجاري مع تنظيم وقفة احتجاجية ودلك بسبب عدم استجابة مديرية التربية للمطالب المرفوعة في إضراب 10/10/2016 منها التماطل في صب مخلفات الترقية إلى مشرف مند ماي 2015 وقال بيان المكتب الولائي انه بناء على القانون90/02 المتعلق بالنزاعات النقابية وحق الإضراب المعدل والمتمم وبناء على القانون الأساسي والنظام الداخلي لنقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين وبناء على مداولة اللجنة الولائية لمساعدي ومشرفي التربية بالمقر الولائي بسكيكدة يوم 30/01/2017 وبناءا على عدم استجابة مديرية التربية للمطالب المرفوعة في الإضراب الأخير المشار أعلاه تقرر الدخول في إضراب عن العمل يوم السادس فيفري الجاري مع تنظيم وقفة احتجاجية على الساعة العاشرة .