أسعار البن ترتفع في الأسواق بالجملة

سليمان رفاس

ارتفعت في 48 ساعة الأخيرة أسعار البن في الأسواق بالجملة حيث تم فرض زيادة بـ 40 دج على سعر الكيلوغرام الواحد حيث كان يباع بـ 640 دج ليقفز إلى 700 دج لأسباب مجهولة، ولم يجد باعة البن بالتجزئة أي حل سوى زيادة الأسعار، من جهة أخرى لم يجد أصحاب المقاهي أي حل سوى رفع أسعار القهوة حيث أصبح سعر الكوب الواحد من القهوة يباع بأسعار تتراوح ما بين 30 دج إلى 40 دج بعد أن كان سعر الكوب الواحد يباع ما بين 20 دج إلى 25 دج قبل أشهر قليلة، لتمس الزيادات في الأسعار حتى البن وأسعار القهوة وهو ما يزيد من هموم المواطن البسيط الذي أصبح ينهض كل يوم على خبر ارتفاع الأسعار فكانت البداية سنة 2017 برفع أسعار النقل والمواد الإلكترومنزلية وأسعار الخضر والفواكه ليصل الى البن، ويدفع المواطن البسيط فاتورة هذه الزيادات العشوائية خاصة أن الأجر القاعدي لم يتغير وتجمد في 18 ألف دينار جزائري، وحسب ما أكدته مصادر “آخر ساعة” فأن الباعة بالجملة زادوا في أسعار البن بحجة رفع قيمة الضرائب والغرامات التي تهاطلت عليهم مع مطلع سنة 2017، وأكدوا أن هذه الزيادات كانت تحصيلا حاصلا ومتوقعة.