النقابات تدعوا إلى التسيير الشفاف لملف الخدمات الاجتماعية بقطاع التربية





أعلن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين تمسكه بتحقيق مبدأ التضامن الوطني والتسيير الشفاف وضبط الأولويات وآلية الانتخاب والاحتكام إلى الصندوق ورفع الهيمنة النقابية والإدارية عن التسيير تثمينا لنضالات رجال ونساء التربية ومضاعفة الجهود للتكفل بكل الأسلاك والفئات خاصة العمال المهنيين والأسلاك المشتركة والمتقاعدين .كما طالب الاتحاد في لقاءه مع وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت بضرورة الإسراع في تحيين المراسيم والقرارات ذات الصلة بالتسيير خاصة المرسوم 82-303 والقرار 01-12 المتعلق بتسيير أموالها ودعا إلى تفعيل وزارة التربية للمرصد الوطني للتربية والتكوين من خلال شروعه في إعداد دراسات حول المعالجة البيداغوجية وتحليل النتائج والتأسيس لبنك معلومات حول المسائل التربوية ، بالإضافة إلى التكفل بملفي العنف والتسرب المدرسيين كما اقتراح تعديل المرسوم المتعلق بإنشاء المجلس الوطني للتربية والتكوين وأكد على موافقة الوزارة على استغلال حصة 45000 منصب مالي في الترقية للرتب المستحدثة قبل انتهاء المرحلة الانتقالية أي قبل تاريخ 03 جوان 2017.مشيرا إلى أنه تم الاتفاق للتحضير الجيد لتطبيق المرسوم 14/266 والتأكيد على مراجعة اختلالات القانون الأساسي بما يضمن استدراك النقائص وإنصاف الأسلاك المتضررة مع تدخل الوزارة على مستوى ولاة الجمهورية لمساعدة المتقاعدين الذين لا يملكون سكنات خاصة ولم يسبق لهم الاستفادة ويشغلون سكنات إلزامية في الحصول على سكن لائق بشرط عدم استفادتهم من أي إعانة أو سكن من الدولة ومراسلة وزارة التربية مديري التربية استعجالا حول السكنات الإلزامية لإسكان من لهم الحق القانوني في مدة 48 ساعة إن كان السكن شاغر وإشراك الاتحاد في مراجعة الوتيرة الدراسية .

عادل أمين