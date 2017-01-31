«المبررات المقدمة من طرف الداخلية في تطهير الساحة السياسية كلها واهية»

سارة شرقي

موضحا بان المغربل الحقيقي للساحة هو الشعب وليس الشروط التعجيزية التي تضمنها قانون الانتخابات وتابع القول بأن هذا الأخير غير دستوري وغير موضوعي وغير مساوي بين الجزائريين أنفسهم حسبه. و انتقد رئيس ذات المتحدث قانون الانتخابات الصادر في أوت 2016 بشدة، مبرزا بأنه جاء للتضييق على المعارضة من خلال اشتراط شروط للترشح في الانتخابات وهو ما يعتبر حسبه تعديا على حق من حقوق الأحزاب وحق من حقوق المعارضة. وأضاف في كلمة له أمس خلال منتدى التغيير في طبعته ال29 بالعاصمة، أن القانون المذكور جاء بشروط تعجيزية أخلت بروح الدستور الذي يعطي حقوق ولو جزئية للمعارضة من خلال اشتراط نسبة 4 بالمائة أو 10 منتخبين أو جمع التوقيعات. وأبرز مناصرة بأن الإدارة تحولت إلى فاعل حاسم في الانتخابات وافتقدت لمعاني الحياد والموضوعية، فبعد محاولات الغلق والتضييق والتعسف وتوجيه القانون في وجهة خلط الأوراق الانتخابية أضرت بقواعد اللعبة .وفي سياق ذي صلة قال الرجل الأول في جبهة التغيير، بأن هناك تحولا برز في منسوب النضج الذي شهدته الساحة الحزبية من التنسيق والتعاون بالإضافة إلى الذهاب إلى تكتلات جديدة أبرزها مشروع الوحدة بين جبهة التغيير وحركة مجتمع السلم الجبهة حيث تم الاتفاق بينهما على إعداد القوائم الانتخابية بالتوافق بين الحركتين والأمر جار بالتشاور والحوار في ذلك.