تعزيز الإجراءات الجمركية بميناء جنجن لتفادي خسائر 2016





م.مسعود

اتخذت المديرية الجهوية للجمارك بسطيف جملة من الإجراءات من أجل تعزيز وتحديث خطط المعاملات الجمركية على مستوى ميناء جنجن بولاية جيجل وذلك بعد حادثة هروب سفينة أجنبية محمّلة بالإسمنت الفاسد من عرض الميناء دون مرورها على المراقبة الجمركية مما كبد الخزينة العمومية خسائر كبيرة .وأكدت مصادر متطابقة « لـ آخر ساعة» بأن مديرية الجمارك بسطيف والتي تشرف على خمس مفتشيات جهوية للجمارك بالإضافة إلى مفتشية جيجل كل من المسيلة ، البرج ، بجاية وكذا سطيف اتخذت جملة من الإجراءات من أجل رفع مستوى الأداء الجمركي بميناء جنجن وذلك بالتنسيق مع بقية المصالح من أجل تفادي حوادث مماثلة لتلك التي شهدها هذا الميناء وفي مقدمتها هروب سفينة أجنبية محمّلة بالإسمنت الفاسد بعد أيام من دخولها عرض الميناء قبل إتمام الإجراءات القانونية والجمركية المتعلقة بحمولة هذه الأخيرة وهو ما كلف الخزينة العمومية خسائرا معتبرة .وكانت إدارة ميناء جنجن قد وقعت بدورها في وقت سابق اتفاقية مع مجمع « لوجيستران « المتخصص في الملاحة البحرية من أجل إعادة النظر في بعض الأمور التنظيمية داخل ميناء جنجن وعصرنة بعض الهياكل الحيوية داخل هذا الفضاء البحري بما فيها الجوانب المتعلقة بالجمركة وتنظيم حركة السفن والحاويات ، كما تضمنت الاتفاقية بندا آخر يشرف بموجبه هذا المجمع العملاق على تسيير الميناء الجاف أو ما سمي بالمنطقة اللوجيستية المزمع إقامتها بمنطقة الشّادية والذي سيساهم في رفع الضغط على حظائر ميناء جنجن خصوصا فيما يتعلق بعملية تفريغ وفرز السلع استعدادا لنقلها نحو مختلف الولايات الجزائرية .