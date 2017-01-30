رئيس الفيدرالية الوطنية لمنتجي البطاطا يتوقع إنتاج مليون و800 ألف قنطار





حورية فارح

كشف أحمد قدماني رئيس الفيدرالية الوطنية لمنتجي البطاطا بأنه يتوقع أن يكون منتوج البطاطا هذا الموسم حوالي مليون و800 ألف قنطار رغم الظروف الجوية كانت صعبة من ناحية الجني وذلك خلال نزوله ضيفا على برنامج ضيف الصباح بالقناة الإذاعية الأولى حيث أكد بأن حقول البطاطا لم تتضرر بالإضطرابات الجوية الأخيرة وتم اخراج كمية معتبرة من مخزون البطاطا إلى الأسواق لكسر الأسعار وكما أنه لضبط الأسعار سيخزن 80 ألف قنطار من المنتوج الجديد والكمية تكفي لشهرين وفي ذات السياق فقد أفاد المتحدث بأن أسعار البطاطا بدأت بالتراجع تدريجيا ومن المنتظر أن تستقر الأسعار الأسبوع المقبل في حدود 40 دج.





120 مؤسسة منتجة لبذور البطاطا بالجزائر





صرح رئيس الفيدرالية الوطنية لمنتجي البطاطا بأن الجزائر تستورد 20 بالمائة من البذور وقد توقفت عن استيراد البطاطا الموجهة للاستهلاك بسبب أن المنتج قدم مجهودا كبيرا حيث أن المردود قارب 400 قنطار في الهكتار مشيرا إلى وجود 145 مؤسسة خاصة مهتمة بزراعة البذور منها 120 مؤسسة منتجة لبذور البطاطا حيث بلغ الإنتاج بها 400 ألف طن وتعتبر قفزة نوعية في إنتاج البذور كما كشف المتحدث عن مشروع شراكة مع الأجانب من أوروبا وأمريكا لخلق نوع جزائري وأشار المتحدث إلى أن غرض الفيدرالية الوطنية لمنتجي البطاطا التصدير مع مراعاة المواصفات العالمية مؤكدا بأنه يتم التحضير عما قريبا كميات موجهة للتصدير بعد إبرام إتفاقيات مع الدول المهتمة بالمنتوج حيث أن الجزائر لها كل القدرات للتوجه إلى التصدير.