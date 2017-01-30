مالكو السيارات المرقمة في 2015 ملزمون بإجراء المراقبة التقنية





أعلنت المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات بأنه يجب على مالكي السيارات المرقمة في سنة 2015 إجبارية عرض مركباتهم على الرقابة التقنية التي انطلقت العملية مع بداية العام الحالي وبالضبط في شهر جانفي 2017 على مستوى الوكالات المعتمدة وتتم هذه المراقبة الدورية والإجبارية حسب تاريخ ترقيم السيارة الظاهرة على البطاقة الرمادية فعلى سبيل المثال السيارة المرقمة في شهر جانفي 2015 تراقب في شهر جانفي 2017 والسيارة المرقمة في شهر فيفري 2015 تراقب في شهر فيفري 2017 وهكذا. وبحسب ما أكدته المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية فإنه من بين 459 وكالة معتمدة منها 363 وكالة تنشط وتتوفر على 543 خطا لمراقبة السيارات من مجموع 809 موزعة على كامل ولايات الوطن وفي ذات السياق فإن المخالفين من أصحاب السيارات المرقمة في سنة 2015 والذين لم يقوموا بعرض مركباتهم للمراقبة التقنية فإنهم معرضون للعقوبات المنصوص عليها حسب التشريع والتنظيم الساريين والمتمثلة في السحب الفوري للوثائق وتحرير محضر مخالفة والإحالة على العدالة وكذا تسديد غرامة مالية تقدر ما بين 20 ألف دج و30 ألف دج مع حجز المركبة بالمحشر مع اتخاذ الإجراءات القانونية.

حورية فارح