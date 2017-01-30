وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تستجيب لمطالب طلبة طب الأسنان وطلبة قسم الصيدلة





علمت “ آخر ساعة “ من مصادر مطلعة أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبعد عقدها لاجتماع ضم مجموعة من ممثلي الوزارة وممثلي طلبة طب الأسنان وطلبة الصيدلة كذلك خلال الأيام القليلة الماضية قد قامت بتقييم مرحلي لمدى التكفل بلائحة المطالب التي قدمها الطلبة خلال الإضراب الوطني الذي قاموا به مؤخرا.

وليد سبتي

حيث أنه وبخصوص المطلب الأول المتعلق بإعادة تصنيف شهادة الدكتوراه في طب الأسنان والدكتوراه في الصيدلة على مستوى سلم الترتيب الوظيفي لمستخدمي الوظيف العمومي من الرتبة 13 إلى 16، أعلمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الطلبة أن هذا المطلب ليس من صلاحياتها مؤكدة أنها قد بادرت لدى السلطات المعنية بفتح هذا الملف والنظر فيه بعقدها الاجتماعين على مستوى الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بحضور ممثلين من القطاعات المعنية على غرار وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ووزارة المالية برئاسة المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، وبالنسبة للمطالب الأخرى التي رفعها طلبة طب الأسنان بخصوص المطالب البيداغوجية فقد أكدت الوزارة موافقتها على زيادة عدد المناصب في الإقامة مع مرافقة ورعاية الكليات التي تعاني نقصا في التأطير ككلية سطيف، سيدي بلعباس وكلية البليدة، إضافة إلى تأكيدها على إحداث تخصصات جديدة كزرع الأسنان وطب الأسنان الخاص بالأطفال “pédodontie et implantologie” مع توظيف أساتذة مساعدين لسد العجز في التأطير والإسراع في تنظيم مسابقة التوظيف لفائدة هذه الهيئة التدريسية وكذلك اللجوء إلى المرافقة والرعاية لفائدة الكليات التي تعاني عجزا في التأطير مع إعادة النظر في هيكلة البرنامج البيداغوجي لفائدة طلبة السنة الأولى والثانية وتدعيم برنامج السنة السادسة من حيث التربصات، وبخصوص فتح ميادين تربص جديدة، تم تذكير الطلبة بأن النصوص التنظيمية متوفرة وتسمح بإبرام اتفاقيات في هذا الإطار مع تفعيل اللجنة البيداغوجية للتربصات الداخلية مع اللجوء إلى المحاكاة “simulation” كإجراء تكميلي لتعويض نقص التربصات الميدانية وكذا التنسيق بين كليات الطب للتعاون بينها، ولقد وافقت الوزارة كذلك على توفير المستلزمات والأدوات الاستهلاكية كاشفة أن الاتفاق على هذا المطلب سيؤخذ بعناية خلال تحضير ميزانية المؤسسات الجامعية المعنية مع النظر مستقبلا في إمكانية رفع قيمة المنحة الجامعية الخاصة بطلبة الطور العيادي. وأما بالنسبة لمطالب طلبة قسم الصيدلة المتمثلة في تقليص عدد الطلبة الجدد للتسجيل في فرع الصيدلة، فقد تم الاتفاق على أن يؤخذ هذا المطلب بعين الاعتبار أثناء تحديد حصص المسجلين في مختلف فروع التكوين أثناء عملية توجيه حاملي شهادة البكالوريا الجدد عن طريق المنشور الوزاري، إضافة إلى إستجابة الوزارة لمطلبهم المتمثل في زيادة عدد المناصب في الإقامة إلى جانب الموافقة على إحداث تخصصات جديدة منها “الصيدلة السريرية، الصيدلة الإستشفائية والصيدلة الصناعية” حيث أن اللجنة البيداغوجية الوطنية ستباشر العملية وستعقد اجتماعا لهذا الغرض مع ممثلي الطلبة بحر الأسبوع القادم، وبخصوص الاتفاقيات مع القطاع الاقتصادي حول ميادين التخصصات، فقد تم تذكير ممثلي طلبة الصيدلة بأن النصوص التنظيمية متوفرة بحيث تسمح بإبرام الاتفاقيات في هذا الإطار، إلى جانب إمكانية التنسيق بين كليات الطب للتعاون فيما بينها لإيجاد ميادين جديدة للتربصات مع إلزامية تفعيل اللجنة البيداغوجية للتربصات الداخلية على مستوى أقسام الصيدلة، ومن جهة ثانية فقد علمت “آخر ساعة” أن رئيس الندوة الوطنية لعمداء كليات الطب سيراسل هذه الأيام عمداء الكليات من أجل ضبط رزنامة لاستدراك الدروس، إضافة إلى ضبط الأعمال الموجهة والتطبيقية وبرمجة امتحانات السداسي الأول.