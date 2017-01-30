القادة الأفارقة يعينون الرئيس بوتفليقة نائبا لرئيس الاتحاد الأفريقي





عين قادة الاتحاد الإفريقي، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة نائبا للرئيس الجديد للاتحاد الذي انتخب الرئيس الغيني ألفا كوندي، أمس الاثنين بأديس أبابا، رئيسا جديدا للاتحاد الإفريقي برسم سنة 2017 خلفا للرئيس التشادي إدريس ديبي إتنو. و تضمن منطقة غرب إفريقيا رئاسة الإتحاد الإفريقي إلى غاية القمة المقبلة طبقا لنظام التناوب حيث اتفقت دول المنطقة على ترشيح الغيني ألفا كوندي. ويشارك الوزير الأول عبد المالك سلال في أشغال الندوة بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

ن. ح