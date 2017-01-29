فيما يستفيد زبائن الكناب من القرض الإستهلاكي قريبا
قروض لعمال “الكناس” بقيمة 80 مليون لشراء سيارة
29.01.2017
حورية فارح
كشفت مصادر عليمة بأن عمال الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء سيتمكننون من الإستفادة من تمويل بنكي في إطار القرض الإستهلاكي من أجل شراء سيارات مصنعة محليا وتحمل علامة هونداي وقيمة القرض تقدر بـ 80 مليون بدون فائدة أي ما يعادل 50 بالمائة من سعر السيارة ويدفع الموظف مبلغ القرض كل شهر على أقساط كما أن الموظفين والعمال كلهم معنيين بالقروض بعدما عقد مجمع طاحكوت إتفاقية مع بعض البنوك بخصوص القروض الممنوحة لهذا الغرض في إطار القرض الإستهلاكي وتشمل العملية أصناف السيارات كصنف أي 10 وأي 20 وأي 30 وأي 40 وأكسنت وتكسون كما أن القروض الإستهلاكية تمنح حتى للعمال الخواص الراغبين في الإستفادة من قروض بنكية وبما فيهم العمال المتعاقدون شرط أن يكون لديهم سنة في العمل وإحتساب نسبة القروض لباقي المؤسسات بـ 8 بالمائة بدون احتساب الرسوم مع قيمة القرض مع أجال تسديد من سنة إلى 5 سنوات بحسب إمكانيات مع تحديد العمر عند 70 سنة وكما سيتمكن المنخرطون وزبائن الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط الاستفادة من هذا النوع من القروض علما أنها ستكون نسبة الفائدة ما بين 8 و9 بالمائة من قيمة السيارة ولذلك فإن قيمة القرض تمثل 90 بالمئة من قيمة السيارة بحسب الراتب الشهري والمداخيل التي يحوز عليها المقترض شهريا.
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