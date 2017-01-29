قروض لعمال “الكناس” بقيمة 80 مليون لشراء سيارة





حورية فارح

كشفت مصادر عليمة بأن عمال الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء سيتمكننون من الإستفادة من تمويل بنكي في إطار القرض الإستهلاكي من أجل شراء سيارات مصنعة محليا وتحمل علامة هونداي وقيمة القرض تقدر بـ 80 مليون بدون فائدة أي ما يعادل 50 بالمائة من سعر السيارة ويدفع الموظف مبلغ القرض كل شهر على أقساط كما أن الموظفين والعمال كلهم معنيين بالقروض بعدما عقد مجمع طاحكوت إتفاقية مع بعض البنوك بخصوص القروض الممنوحة لهذا الغرض في إطار القرض الإستهلاكي وتشمل العملية أصناف السيارات كصنف أي 10 وأي 20 وأي 30 وأي 40 وأكسنت وتكسون كما أن القروض الإستهلاكية تمنح حتى للعمال الخواص الراغبين في الإستفادة من قروض بنكية وبما فيهم العمال المتعاقدون شرط أن يكون لديهم سنة في العمل وإحتساب نسبة القروض لباقي المؤسسات بـ 8 بالمائة بدون احتساب الرسوم مع قيمة القرض مع أجال تسديد من سنة إلى 5 سنوات بحسب إمكانيات مع تحديد العمر عند 70 سنة وكما سيتمكن المنخرطون وزبائن الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط الاستفادة من هذا النوع من القروض علما أنها ستكون نسبة الفائدة ما بين 8 و9 بالمائة من قيمة السيارة ولذلك فإن قيمة القرض تمثل 90 بالمئة من قيمة السيارة بحسب الراتب الشهري والمداخيل التي يحوز عليها المقترض شهريا.