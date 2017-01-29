استمرار ارتفاع أسعار الخضر والفواكه بالأسواق





حورية فارح

مازالت أسعار الخضر والفواكه تعرف ارتفاعا جنونيا بأسواق التجزئة بالعديد من مناطق الوطن تزامنا مع استمرار التقلبات الجوية وهذا ما لاحظناه عند قيامنا بجولة استطلاعية بأسواق ولاية عنابة لرصد الأسعار أين وجدنا بأن الأسعار مازالت مرتفعة وقد أرجع التجار السبب إلى نقص المنتوج وعدم جنيه من طرف الفلاحين جراء موجة التقلبات الجوية التي شهدتها البلاد مؤخرا حيث أن تساقط الأمطار تلوى الأخرى والثلوج ساهمت في عرقلة عملية جني ونزع المنتوجات الفلاحية حيث أن سعر الطماطم للكيلوغرام يقدر بـ 200 دج واللوبيا الخضراء بـ 360 دج والقريني بـ 300 دج والبطاطا بـ 80 دج والجلبانة بـ 250 دج والقرنون بـ 140 دج والفلفل الحلو بـ 160 دج والحار 180 دج والبصل بـ 50 دج والجزر بـ 80 دج والجريوات بـ 120 دج والبذنجان بـ 160 دج والشوفلور بـ 100 دج هذا وقد عرفت أسعار الفواكه هي الأخرى ارتفاعا حيث البرتقال بـ 160 دج والتفاح المحلي بـ 240 دج والتفاح المستورد بـ 340 دج وغيرها من الفواكه وقد أرجع التجار أن ارتفاع الأسعار بأسواق الجملة إلى نقص المنتوج وعدم جنيه من المزارع من طرف الفلاحين جراء التقلبات المناخية.