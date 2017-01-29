استمرار ارتفاع أسعار الخضر والفواكه بالأسواق

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زيارة غيبت المؤسسات المنكوبة بجيجل : بن غبريط تحذر المديرين المتغيبين عن الدورات التكوينية
-
فيما يستفيد زبائن الكناب من القرض الإستهلاكي قريبا : قروض لعمال “الكناس” بقيمة 80 مليون لشراء سيارة
-
بعد أن احتجوا على تأخر مشروع “جمعة حسين” بعنابة : تحويل عدد من المكتتبين نحو موقع “بوخضرة 3” يحدث فتنة
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