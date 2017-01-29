تحويل عدد من المكتتبين نحو موقع “بوخضرة 3” يحدث فتنة





كشف مصدر موثوق لـ “آخر ساعة” أن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” رضخت لمطالب بعض من مكتتبي برنامج 2001-2002 الذين اختاروا السكن في موقع “جمعة حسين” ببلدية البوني ولاية عنابة وقررت تحويلهم نحو موقع آخر. وحسب المصدر ذاته فإن حوالي 20 مكتتبا في برنامج “عدل “ توجهوا مؤخرا إلى الجزائر العاصمة وتحديدا إلى مقر المديرية العامة لوكالة تحسين السكن وتطويره من أجل الاشتكاء حول تأخر الأشغال في مشروع موقع “جمعة حسين” الذي ما يزال يراوح مكانه في الوقت الذي تسلم فيه مكتتبون آخرون سكناتهم في حي “كاليتوسة” ببلدية برحال وهو الأمر الذي لم يتقبله المكتتبون الذين اختاروا الموقع ضنا منهم بأن الأشغال ستعود بوتيرة عالية وتسلم لهم السكنات خلال السنة الجارية، غير أن الواقع يقول غير ذلك وهو ما دفع المكتتبين للتحرك من أجل تحريك الأوضاع والحصول على السكن الذي حلموا به لسنوات طويلة في أقرب الآجال، وأمام هذا الضغط الممارس على الوكالة كشف المصدر بأن وكالة “عدل” وعدت المشتكين بتحويلهم نحو موقع “بوخضرة 3” الذي اقتربت الأشغال فيه من الانتهاء والذي يتضمن 1073 وحدة سكنية من المفترض أنه تم تخصيصها للمستفيدين من مشروع “أل أس بي” الذين تم تحويل ملفاتهم إلى الوكالة سنة 2009، وأضاف المصدر أن عدد من المكتتبين الذين اختاروا موقع “جمعة حسين” وبعد سماعهم بالأمر قرروا من جهتهم التوجه إلى المديرية العامة لـ “عدل” بالعاصمة من أجل الحصول على نفس “الامتياز”، في الوقت الذي لم تصدر الوكالة أي بيان رسمي لتوضيح الحقيقة للمكتتبين الذين يعيشون في حالة كبيرة من الغليان نظرا لضبابية مستقبل المشروع الذي سارت حوله من قبل العديد من الشائعات، على غرار إلغاءه وتحويل المكتتبين نحو القطب الحضري المدمج بـ “ذراع الريش” بلدية واد العنب.

و. هـ