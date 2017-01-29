لجنة مهنية لتموين تجار التجزئة بالسلع خلال الاضطرابات الجوية

كشفت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين لرئيسها “الحاج الطاهر بولنوار” عن تأسيس لجنة مهنية مكلفة بالمساهمة في تموين تجار التجزئة بالسلع والبضائع خلال الاضطرابات الجوية والكوارث الطبيعية بنفس أسعار السوق، وذلك بعد تجربة صعوبة التموين أثناء تهاطل الأمطار وتساقط الثلوج وارتفاع التكاليف خلال الأسابيع الأخيرة. وأوضحت ذات الجهة في بيان لها تسلمت آخر ساعة نسخة منه، أنه سيتم اختيار خمس عشرة مؤسسة لترقية وتسويق إنتاجها وخدماتها وذلك في إطار تشجيع الإنتاج الوطني، مشيرة بأن هذه المؤسسات سيتم اختيارها من طرف مستشار قانوني، وممثل مخبر النوعي، ممثل جمعية حماية المستهلك وممثل الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين. كما أعلنت جمعية بولنوار عن الشروع في دراسة مقاييس تحديد هوامش الربح لكل المتعاملين الاقتصاديين والتجاريين عبر “الإنتاج، الاستيراد، التوزيع، الجملة والتجزئة وذلك للمحافظة على استقرار الأسعار حسب ما جاء به البيان.

سارة.ش