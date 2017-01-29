مستوردون وصناعيون يطالبون بفتح مفتشية لأقسام الجمارك بالولاية

متاعب كثيرة يواجهها مستوردون وصناعيون ولاية المسيلة في تسوية وضعياتهم الجمركية ،وتنقلات يومية أرهقتهم من والى الولايات المجاورة ،هي عينات من الانشغالات التي بات يطرحها سكان ولاية المسيلة عموما وعلى رأسهم الصناعيون والمستثمرون وحتى المواطنون الذين اجمعوا على توجيه نداء ملح إلى كل من وزير المالية ووالي والولاية للإسراع في فتح مفتشية لأقسام الجمارك لتكون بديلا للفرقة الإقليمية المتواجدة حاليا على مستوى الولاية والتي لا تملك حتى مقرا دائما بل أصبح تمثل لهم حسب ما يقولون وكالة عبور ومصدر تمويل لولاية سطيف سابقا و برج بوعريريج حاليا ،وأكد عدد من المستثمرين والصناعيين في حديث «لأخر ساعة» أن الولاية باتت في أمس الحاجة إلى مفتشية مستقلة ستمكنهم من حل جميع مشاكلهم في عين المكان بدل التنقل أو الانتظار لمدة أشهر من أجل تسوية وضعياتهم الجمركية ،كما دعم مواطنون عاديون مطلب المستثمرين والصناعيين وأكدوا أنهم يعانون كثيرا من التنقل لجمركة سياراتهم ،ويرى محدثونا أن فتح مفتشية لأقسام الجمارك سيساهم في تدعيم خزينة الولاية بالأموال الطائلة التي تذهب حاليا إلى خزينة ولاية برج بوعريريج، وختم هؤلاء بتذكير والي الولاية حاج مقداد بأهمية تبني مطلبهم خاصة أن الحكومة كانت قد دعت ولاة الجمهورية في وقت سابق إلى السعي وراء البحث عن مصادر أخرى لتمويل خزينة الولاية. .

صالح شخشوخ