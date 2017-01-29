سكان حي ضريبنية يغلقون مقر بلدية عين عبيد بقسنطينة

ع.العبودي

احتج يوم أمس العشرات من سكان حي ضريبنية ببلدية عين عبيد عن التلاعب المحاك ضدهم من قبل السلطات المحلية فيما قرروا غلق مقر البلدية مطالبين بتسوية وضعيتهم و المتمثلة في استفادة من قطع أرضية لغرض بنائها مقابل تنازلهم عن حقهم في السكن الاجتماعي ليتفاجؤوا أن هذه القطع الممنوحة لهم ليس ملك للبلدية و ملك للخواص الأمر الذي أدخلهم حلقة مفرغة لم يخرجوا منها لحد الساعة ، و نظرا لتأزم الوضع و بلوغ السيل الزبى المحتجون يهددون بالتصعيد في حال عدم اتخاذ إجراءات سريعة لاحتواء مشكلتهم وتسوية وضعيتهم بمنحهم أراضي لإنجاز مساكن خاصة وأن الأمر يشمل أزيد من 80 عائلة تمت استفادتها من هذه الصيغة وتم التحايل عليها لتختار أراضي ملك للخواص ما يعني استحالة حصولهم عليها أو تشييد منازلهم حسب تصريحات المسؤولين الذين أكدوا لهم استحالة تسوية وضعية هذه الأراضي، وهو ما اعتبروه تحايلا واضحا وتهربا من المسؤولية بعد حرمانهم من السكن .في الوقت الذي تتعالى أصوات المحتجين المطالبين بحقوقهم المشروعة وهو الحق في سكن كريم يحفظ كرامتهم ويحميهم خرج رئيس المجلس الشعبي البلدي محاولا امتصاص غضب المحتجين واعدا إياهم بالرد على الانشغال المطروح بالتكفل بهم في أقرب الآجال، وهي الوعود التي لم تطمئن المعنيين الذين أكدوا أنهم سيتمسكون بمطالبهم ولن يمنحوا السلطات إلا فترة زمنية محددة قبل العودة للغة الاحتجاج مرة أخرى خاصة و أنهم فقدوا الثقة فيهم بسبب التلاعبات و سياسة التهديئات التي ضاقوا ذرعا منها .