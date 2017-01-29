سكان بن مهيدي يغلقون مقر البلدية





بوسعادة فتيحة

احتج صباح أمس سكان بلدية بن مهيدي بالطارف مطالبين بالإفراج عن قائمة السكنات الاجتماعية حيث نظموا وقفة سلمية أمام مقر البلدية مطالبين السلطات المحلية بالتحرك جراء التأخر الذي تشهده عملية توزيع السكنات والإفراج عن القائمة بالمنطقة وذلك في ظل بقاء منصب المير شاغرا وإسناد مهام التسيير لرئيس الدائرة الذي تم تعيينه مؤخرا خلال الحركة التي مست رؤساء الدوائر عبر الوطن وتحويل رئيس الدائرة السابق إلى ولاية باتنة وقد طالب المحتجون بالإسراع في عملية الإفراج عن القائمة قبل تصعيد الاحتجاج ونقل معاناتهم إلى المسؤول الأول بالولاية في حالة استمرار الوضع على حاله وبقاء أبواب المسؤولين موصدة في وجوههم علما أن المجلس البلدي لبلدية بن مهيدي بولاية الطارف تم تجميده بأمر من الوالي منذ حوالي سنة كاملة وحل المجلس بسبب استمرار الانسداد والخلافات التي كانت تسود المجلس منذ عدة سنوات أسندت على إثرها مهام التسيير لرئيس الدائرة السابق الذي حاول السيطرة على الفوضى وحالة التسيب السائدة والتي أوردتها العهدة الكارثية للمجلس المنحل على خلفية الفضائح المتعلقة بسوء التسيير والصفقات المشبوهة والانفراد بالتسيير الأمر الذي انعكس سلبا على مصالح المواطنين والتنمية بأهم بلدية بولاية الطارف ليجد بعدها رئيس الدائرة الذي تم تعيينه مؤخرا نفسه في مواجهة مافيا الإدارة التي جمدت جميع مصالح المواطنين خاصة فيما يتعلق بتسوية الملفات العالقة منذ عدة أشهر على رأسها وثائق أو شهادات المطابقة وغيرها.