احتجاجا على تأخر عملية الإفراج عن قائمة السكنات الاجتماعية
سكان بن مهيدي يغلقون مقر البلدية
29.01.2017
بوسعادة فتيحة
احتج صباح أمس سكان بلدية بن مهيدي بالطارف مطالبين بالإفراج عن قائمة السكنات الاجتماعية حيث نظموا وقفة سلمية أمام مقر البلدية مطالبين السلطات المحلية بالتحرك جراء التأخر الذي تشهده عملية توزيع السكنات والإفراج عن القائمة بالمنطقة وذلك في ظل بقاء منصب المير شاغرا وإسناد مهام التسيير لرئيس الدائرة الذي تم تعيينه مؤخرا خلال الحركة التي مست رؤساء الدوائر عبر الوطن وتحويل رئيس الدائرة السابق إلى ولاية باتنة وقد طالب المحتجون بالإسراع في عملية الإفراج عن القائمة قبل تصعيد الاحتجاج ونقل معاناتهم إلى المسؤول الأول بالولاية في حالة استمرار الوضع على حاله وبقاء أبواب المسؤولين موصدة في وجوههم علما أن المجلس البلدي لبلدية بن مهيدي بولاية الطارف تم تجميده بأمر من الوالي منذ حوالي سنة كاملة وحل المجلس بسبب استمرار الانسداد والخلافات التي كانت تسود المجلس منذ عدة سنوات أسندت على إثرها مهام التسيير لرئيس الدائرة السابق الذي حاول السيطرة على الفوضى وحالة التسيب السائدة والتي أوردتها العهدة الكارثية للمجلس المنحل على خلفية الفضائح المتعلقة بسوء التسيير والصفقات المشبوهة والانفراد بالتسيير الأمر الذي انعكس سلبا على مصالح المواطنين والتنمية بأهم بلدية بولاية الطارف ليجد بعدها رئيس الدائرة الذي تم تعيينه مؤخرا نفسه في مواجهة مافيا الإدارة التي جمدت جميع مصالح المواطنين خاصة فيما يتعلق بتسوية الملفات العالقة منذ عدة أشهر على رأسها وثائق أو شهادات المطابقة وغيرها.
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