استدراج الفتيات عن طريق طلبات التوظيف للتحرش بهن جنسيا





أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي في السنوات الأخيرة بوابة للجزائريين الراغبين في الحصول على منصب عمل، والأمر ذاته بالنسبة لأرباب العمل الباحثين عن عمال، لكن البعض منهم وجدوا في ذلك بابا من أجل إرضاء رغباتهم الجنسية.

وليد هري

فمن يتصفح صفحات عروض العمل الجزائرية المنتشرة على «الفيس بوك» يجد العديد من العروض التي تضع شرطا بأن يكون المتقدم للعمل فتاة وأغلب من يقومون بذلك حسب ما وقفنا عليه هم التجار أصحاب المحلات الذين يبحثون عن بائعات، لكن وبعد أيام قليلة من نشر هذا الإعلان تظهر بعض الفتيات من خلال المنشور على صفحات عروض العمل على موقع «الفيس بوك» يؤكدن تعرضهن لتحرش وابتزاز جنسي من قبل التاجر مقابل توظيفهن، وهي الشكاوي التي لاقت تفاعلا كبيرا معها من قبل النشطاء على الموقع الأزرق الذين يستنكرون مثل هذه التصرفات، ومن أجل التعمق أكثر في هذه الظاهرة حاولنا الاتصال ببعض الضحايا من خلال مراسلتهن عبر «الفيس بوك» الذي أصبح ينوب عن وكالات التشغيل، حيث رفضت بعضهن الحديث عن التفاصيل، إلا أن إحدى الفتيات أكدت لنا أن التاجر عند الاتصال بك هو الذي يحدد لك الساعة التي يقابلك فيها (كل فتاة يحدد لها ساعة حتى لا يأتين معا)، وعند الوصول يكون الاستقبال من قبله جيدا، قبل أن يبدأ في القيام بإيحاءات جنسية والتحرش بطالبة العمل على أمل أن تقع في شباكه مقابل توظيفها، وعند سؤالها ما إذا كانت قد تقدمت بشكوى لمصالح الأمن، أكدت لنا بأنها لم تقم بذلك تجنبا للمشاكل مع عائلتها، كما أكد لنا بعض النشطاء على موقع «الفيس بوك» بأن هذا الأمر ليس مقتصرا على التجار، بل إن بعض أصحاب الشركات يقومون بالأمر ذاته أيضا من خلال استغلال حاجة الفتيات مثل كل الشباب العامل، وأن التواصل بين النشطاء على صفحات التوظيف جعل بعض الجناة معروفون وقد تم إطلاق تحذير لتجنب الذهاب لهم، رغم أنهم يطلقون في كل مرة طلب توظيف باسم مختلف، وهو ما يمكن إدراجه ضمن الجرائم الإلكترونية التي يعاقب عليها القانون والتي تستدعي تحرك مصالح الأمن من أجل وضع حد لهذه «الوحوش» الجنسية.