معالجة 228 قضية جنائية خلال سنة 2016

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تمكنت فرق الشرطة القضائية والعلمية للأمن الوطني عبر كامل قطاع إقليم الاختصاص الوطني، من معالجة وفك خيوط 228 قضية جنائية من أصل 229 قضية سجلت خلال سنة 2016، أي بنسبة إنجاز تقدر بـ %99.56 ، وتتعلق جلها بقضايا جرائم القتل العمدي وجرائم الضرب والجرح العمدي المفضي للوفاة، إقترفت 225 منها باستعمال أسلحة بيضاء و04 بواسطة أسلحة نارية تقليدية، وأسفرت عن توقيف 490 متورطا، تتراوح أعمارهم بين 19 و36 سنة، منهم 228 فاعلا رئيسيا من بينهم 09 نساء، و262 شريكا من ضمنهم 18 امرأة وقد تم إحالتهم جميعا على الجهات القضائية المختصة ليتم إيداع 378 منهم الحبس المؤقت.وفيما يخص جرائم القتل العمدي تمكنت فرق الشرطة الجنائية خلال نفس السنة، من معالجة وفك خيوط 127 جريمة، أسفرت عن إيقاف 295 شخصا متورطا من بينهم 127 فاعل رئيسي و 168 شريكا، أما عن قضايا الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة، فقد تم معالجة 101 قضية من هذا النوع، أسفرت عن إيقاف 195 متورطا، من بينهم 101 فاعل رئيسي و 94 شريكا أحيلوا إلى الجهات القضائية المختصة إقليميا.وتعتبر المشاجرات والاستفزازات السبب الرئيسي وراء هذه الجرائم بنسبة %42.98 تليها قضايا السرقات بمعدل 14.47%، ثم الخلافات العائلية بنسبة %12.73 ، القضايا الأسرية بمعدل %7.90، جرائم الكحول والمخدرات بمعدل %7.89، قضايا الخلافات المالية بمعدل %6.14 قضايا الإنتقام بمعدل %5.70، القضايا المرتبطة بالاضطرابات العقلية بمعدل %3.07. وفي هذا السياق، تدعو المديرية العامة للأمن الوطني، كافة المواطنين إلى بذل المزيد من جهود للتعاون مع مصالح الشرطة في سبيل مكافحة الجريمة والحد منها، من خلال مشاركتهم في العمل الجواري التوعوي للحد من إرتكاب الجرائم بشتى أنواعها، وذلك بإعتبار المواطن حلقة مهمة وشريك أساسي في المعادلة الأمنية، مع التأكيد على ضرورة تفعيل ثقافة التبليغ عن الجرائم لدى المواطنين بما يساعد على كشفها ويسهل معاقبة مرتكبيها، وهو الأمر الذي من شأنه تمكين مصالح الشرطة من حفظ النظام والأمن العام، هذا ويبقى الرقم الأخضر للأمن الوطني 1548 ورقم النجدة 17 في خدمة المواطن على مدار الساعة والأسبوع.