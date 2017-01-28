تركيا والصين تنفردان بإنجاز أغلب المشاريع السكنية بالجزائر





حددت وزارة السكن والعمران والمدينة قائمة تتضمن الشركات التي ستسند إليها عملية دراسة وإنجاز الوحدات السكانية المتضمنة ما بين 2000 إلى 5000 وحدة والتي يتم إنجازها ضمن البرنامج الخماسي القادم. وتتضمن القائمة حسب المعلومات التي تلقتها آخر ساعة 62 شركة ومجموعة شركات أغلبها شركات تركية وأخرى صينية وعلى رأسها الشركة الصينية العامة CSCEL وقد حازت الشركات التركية على الفوز بأغلبية المشاريع من خلال حصولها على موافقة لأزيد من 28 شركة ومجموعة شركات إلى جانب اختيار 16 شركة صينية و 10 شركات أخرى ذات رأس مال جزائري وكذا تسجيل وجود أو إدراج شركتين أوروبيتين فقط الأولى من إيطاليا ويتعلق الأمر بشركة IMPRES A PAZZAROTI وشركة LENA ENGENLRARIA من البرتغال وقد تضمنت القائمة إلى جانب كل ما تقدم شركتان إيرانيتان وشركتين أخرتين من سوريا لتقصى بذلك جميع الشركات الفرنسية وكذا الشركات التي تحمل الجنسية الأوروبية الأخرى من دخول مزاد دراسة وإنجاز المشاريع السكنية التي تضمنها الخماسي الجاري حسب برنامج وزارة السكن والعمران والمدينة وكانت الحكومة قد أصدرت قرارا بإنهاء جميع التعاملات والعقود الموقعة مع الشركات الأجنبية خاصة المكلفة بإنجاز المشاريع السكنية تزامنا مع الإعلان عن قانون المالية لسنة 2016 والذي تضمن سياسة التقشف على خلفية تراجع أسعار البترول وانخفاض المداخيل لتقلص بذلك من حجم الميزانية العامة الموجهة لمختلف القطاعات . للإشارة إلى أن جميع الشركات التي تم اختيارها أو فازت لتكون من بين الشركات التي ستبقى لإنجاز المشاريع السكنية. الجزائر تقدمت بعروض تتماشى مع سياسة التقشف التي سطرتها الحكومة خلال السنوات القادمة.

بوسعادة فتيحة